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Кто не может заключить пехотно-штурмовой контракт — подробности

18:16, 22 июня 2026
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Среди ограничений — возраст, тип предыдущего контракта и правовой статус.
Кто не может заключить пехотно-штурмовой контракт — подробности
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Новые контракты на военную службу доступны не для всех категорий военнослужащих. С 16 июня в Украине продолжается кампания по заключению новых контрактов на прохождение военной службы в Силах обороны. Они предусматривают определенные сроки службы и гарантируют отсрочку от мобилизации после увольнения.

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В то же время возможность заключить пехотно-штурмовой контракт имеют не все военнослужащие.

Кто не может подписать контракт

По информации Сумского областного ТЦК и СП, пехотно-штурмовой контракт не могут заключить:

  • военнослужащие, проходящие службу по контракту «18–24»;
  • лица старше 60 лет, подписавшие годовой контракт;
  • граждане, освобожденные от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в ВСУ.

Ограничения на переход между контрактами

Также сообщается, что в настоящее время невозможен переход на пехотно-штурмовой контракт с другого нового контракта.

После заключения пехотно-штурмового, боевого или базового контракта военнослужащий не может заменить его на другой вид нового контракта по собственному желанию.

Действие контрактов для действующих военнослужащих

Для действующих контрактников, соответствующих требованиям, после заключения нового контракта предыдущий контракт теряет силу. Новый вступает в силу с даты, определенной приказом по личному составу.

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ВСУ военные армия контракт военнослужащие Минобороны военная служба

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