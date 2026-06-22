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Детское пособие: какие есть виды и размеры и кто может получить на 20% больше

21:24, 22 июня 2026
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Размер помощи зависит от вида пособия и периода, на который оно назначается.
Детское пособие: какие есть виды и размеры и кто может получить на 20% больше
Фото: novograd.city
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Министерство социальной политики, семьи и единства напомнило, какие размеры детской помощи предусмотрены в Украине.

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В ведомстве подчеркнули, что размер помощи зависит от ее вида и периода, за который она назначается.

Основные размеры:

  • пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года — 7 тыс. грн в месяц, либо 10,5 тыс. грн в месяц, если семья воспитывает ребенка с инвалидностью;
  • пособие по уходу за ребенком «єЯсла» — 8 тыс. грн в месяц, либо 12 тыс. грн в месяц, если семья воспитывает ребенка с инвалидностью;
  • пособие в связи с беременностью и родами для незастрахованных женщин — 7 тыс. грн в месяц, из расчета за период, определенный в медицинском заключении категории «Беременность и роды».

«Если лицо имеет право на горную надбавку, сумма помощи увеличивается на 20% от основного размера», — добавили в ведомстве.

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дети

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