График утвержден, но планы изменились: можно ли перенести ежегодный отпуск

Можно ли перенести ежегодный отпуск из-за семейных обстоятельств — что говорит закон

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График отпусков не означает, что работник навсегда привязан к определенной дате отдыха. Если жизненные обстоятельства меняются, закон позволяет перенести ежегодный отпуск на другой период. При этом в одних случаях работодатель может согласовать такой перенос, а в других — обязан это сделать. Рассказываем, когда работник имеет право изменить дату отпуска, как это оформляется и в каких ситуациях отпуск переносится или продлевается в соответствии с законодательством.

График отпусков является обязательным для работодателя

Действующее законодательство не устанавливает отдельного порядка составления и ведения графика отпусков. Вместе с тем часть десятая статьи 10 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «Об отпусках» предусматривает, что очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) либо другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом.

Такой график доводится до сведения всех работников. При его составлении учитываются интересы производства, личные интересы работников и возможности для их отдыха.

Таким образом, на предприятии, в учреждении или организации график отпусков должен быть обязательно.

Может ли работник сам инициировать перенос отпуска

Если после утверждения графика отпусков в течение рабочего года у работника возникла необходимость изменить дату отдыха, он имеет право обратиться к работодателю с соответствующим заявлением.

В заявлении работник просит перенести ежегодный отпуск на другой указанный им период. Такое обращение может быть связано, в частности, с семейными обстоятельствами либо другими причинами, возникшими уже после утверждения графика.

В случае согласования переноса соответствующие изменения вносятся в график отпусков.

Когда работодатель обязан перенести ежегодный отпуск

Статья 11 Закона Украины «Об отпусках» предусматривает случаи, когда ежегодный отпуск по требованию работника обязательно переносится на другой период.

Это происходит, если:

работник письменно не был уведомлен о начале отпуска не позднее чем за две недели до даты, определенной графиком;

работнику несвоевременно выплачена заработная плата за время ежегодного отпуска.

В таких ситуациях работник имеет право требовать переноса отпуска, а работодатель обязан это обеспечить.

Когда отпуск переносится или продлевается

Закон также определяет случаи, когда ежегодный отпуск подлежит переносу на другой период либо продлевается.

К ним относятся:

временная нетрудоспособность работника, наступившая во время отпуска и подтвержденная в установленном порядке;

наступление отпуска в связи с беременностью и родами;

выполнение работником государственных или общественных обязанностей, если согласно законодательству он подлежит освобождению на это время от основной работы с сохранением заработной платы;

совпадение ежегодного отпуска с отпуском в связи с обучением, а также другие случаи, предусмотренные законодательством.

Что нужно сделать для переноса отпуска

Если работник хочет перенести ежегодный отпуск по семейным обстоятельствам либо по другим причинам, он должен подать работодателю заявление с просьбой предоставить отпуск в другой период.

После согласования такого переноса работодатель вносит соответствующие изменения в график отпусков. При этом в случаях, прямо предусмотренных статьей 11 Закона Украины «Об отпусках», перенос ежегодного отпуска является обязанностью работодателя, а не его правом.

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