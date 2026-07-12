В Одесской области начальница отделения «Укрпочты» похитила планшет, когда разносила письма

Во время доставки почты женщина тайно забрала чужой планшет из подъезда дома и оставила его себе.

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Измаильский горрайонный суд Одесской области признал виновной начальницу одного из отделений АО «Укрпочта» в краже планшета, совершенной во время исполнения служебных обязанностей по доставке почты. Суд квалифицировал ее действия по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины как кражу, совершенную в условиях военного положения.

Женщине назначили минимальное наказание, предусмотренное санкцией данной нормы, — пять лет лишения свободы, однако на основании статьи 75 УК Украины освободили от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

Как установил суд, 8 апреля 2026 года обвиняемая, осуществляя доставку почты по указанному адресу в Измаиле, находилась в подъезде многоквартирного дома. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она тайно похитила планшет Lenovo Idea Tab TB336FU стоимостью 7 745,40 грн. После этого женщина покинула место происшествия и распорядилась похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму.

Квалификация преступления

Поскольку кража была совершена в период действия военного положения, суд квалифицировал действия обвиняемой по части 4 статьи 185 УК Украины. Санкция данной нормы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Вину женщина признала полностью

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину, подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и сообщила, что искренне раскаялась в содеянном. Также она отметила, что попросила бы прощения у потерпевшего, если бы тот присутствовал в судебном заседании.

Потерпевший подал заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия. Поскольку ни один из участников процесса не оспаривал фактические обстоятельства, суд с согласия сторон признал нецелесообразным исследование доказательств относительно этих обстоятельств в соответствии с частью 3 статьи 349 УПК Украины. В таком случае они не могут быть предметом апелляционного обжалования.

Почему суд назначил испытание

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемая ранее не судима, официально работает, не состоит на учете у врача-психиатра или врача-нарколога и искренне раскаялась в содеянном.

Единственным обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал искреннее раскаяние. Вместе с тем обстоятельств, отягчающих наказание, суд не учитывал. В приговоре указано, что прокурор не привел таких обстоятельств в обвинительном акте и не доказывал их во время судебного разбирательства, а суд не вправе самостоятельно устанавливать новые обстоятельства, ухудшающие положение обвиняемой.

С учетом этого суд назначил минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — пять лет лишения свободы, однако применил статью 75 УК Украины и освободил осужденную от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

В течение испытательного срока осужденная обязана периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования с этим органом. Суд также разъяснил, что в случае невыполнения возложенных обязанностей либо систематического совершения административных правонарушений, которые будут свидетельствовать о нежелании стать на путь исправления, освобождение от отбывания наказания с испытанием может быть отменено, а осужденная будет направлена для отбывания назначенных пяти лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд продлил в отношении осужденной меру пресечения в виде домашнего ареста на тех же условиях, которые были определены ранее.

После вступления приговора в законную силу арест с изъятого планшета подлежит отмене, а само устройство считается возвращенным потерпевшему. Упаковку, в которой находился планшет, суд постановил уничтожить.

Кроме того, с осужденной взыскано в пользу государства 1 337,10 грн документально подтвержденных расходов на проведение судебной товароведческой экспертизы.

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