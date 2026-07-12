Укроборонпром уволил руководителей двух государственных предприятий после взрыва складов в Вишневом

Виновным грозит не только увольнение, но и уголовная ответственность.

Фото: Николай Калашник / Киевская ОВА

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«Укроборонпром» уволил руководителей двух государственных предприятий после обстрела Вишневого в Киевской области.

Указывается, что руководителей двух госпредприятий уволили после того, как предварительное расследование установило нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов.

Также были уволены и другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжким последствиям.

В «Укроборонпроме» подчеркнули: все виновные, кроме увольнения, понесут и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Сейчас на всех предприятиях «Укроборонпрома» продолжается комплексная проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли ракетный удар по Вишневому Киевской области. В результате атаки возник пожар на складах одного из предприятий «Укроборонпрома», а также были повреждены жилые дома и другие объекты.

После инцидента Президент Владимир Зеленский сообщил, что СБУ и Офис Генерального прокурора начали уголовное производство. По результатам предварительного расследования были установлены нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов.

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