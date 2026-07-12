В Великобритании задержали нового подозреваемого в убийстве экс-министра Энн Виддекомб
Британская полиция задержала 28-летнего гражданина Великобритании по подозрению в убийстве бывшей депутатки парламента и экс-министра Энн Виддекомб. Правоохранители заявляют, что расследование продолжается, а признаков террористического или политического мотива пока не выявлено. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.
Вечером 11 июля правоохранители задержали 28-летнего мужчину в Южном Йоркшире по подозрению в убийстве Энн Виддекомб.
Как сообщили в полиции, подозреваемый остается под стражей.
Помощник начальника полиции заявил, что главным приоритетом следствия остается установление виновных и тщательное изучение всех имеющихся доказательств.
По его словам, расследование пока находится на ранней стадии, однако «продвигается значительными темпами».
В полиции отметили, что на данный момент нет никакой информации, которая бы свидетельствовала о связи убийства бывшей депутатки с терроризмом или политическими мотивами.
Ранее, в субботу, британские правоохранители освободили 26-летнего мужчину, которого ранее задержали по подозрению в убийстве Энн Виддекомб.
В полиции уточнили, что после проверки он больше не является фигурантом расследования.
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