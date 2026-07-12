Штрафы за мусор увеличат в разы — что изменится для граждан, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц

В Украине намерены существенно ужесточить наказание за незаконное обращение с отходами: штрафы до 51 тысячи гривен и до 10 лет лишения свободы.

Фото: Big Kyiv

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В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №15325 и №15327, которые предусматривают комплексное обновление административной и уголовной ответственности за нарушение правил обращения с отходами. Документы предлагают значительно увеличить штрафы, ввести новые виды административных правонарушений и ужесточить наказание за экологические преступления.

Что предлагается изменить

Законопроекты № 15325 и № 15327 разработаны во исполнение Закона Украины «Об управлении отходами». Их цель — привести украинское законодательство в соответствие с европейскими экологическими стандартами, усилить контроль за обращением с отходами и сократить количество стихийных свалок.

Документ № 15325 касается административной ответственности, а № 15327 — уголовной.

Предлагается двухуровневая система наказаний: за менее тяжкие нарушения — существенно более высокие штрафы, а за действия, создавшие опасность для людей или нанесшие значительный ущерб окружающей среде, — уголовная ответственность.

Какие штрафы могут увеличиться

Законопроект предлагает увеличить штрафы за:

повреждение, загрязнение или замусоривание земель и почв отходами;

замусоривание лесов;

повреждение или уничтожение лесов в результате загрязнения;

нарушение требований законодательства в сфере управления отходами;

нарушение правил благоустройства населенных пунктов.

За засорение или загрязнение земель отходами предлагается установить штраф:

для граждан — от 1 700 до 5 100 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 13 600 до 17 000 гривен.

В случае повторного нарушения в течение года или если оно нанесло значительный ущерб окружающей среде, штрафы могут увеличиться:

для граждан — от 6 800 до 15 300 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 42 500 до 51 000 гривен.

Такие же санкции предлагается применять за засорение лесов, повреждение лесных территорий в результате загрязнения и другие нарушения правил обращения с отходами.

Отдельно законопроект определяет понятие «крупный ущерб окружающей среде». Им предлагается считать ущерб в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Новые административные правонарушения

Законопроект также предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новыми основаниями для ответственности.

Штрафы могут вводиться за:

непредставление или нарушение порядка представления декларации об отходах;

отсутствие плана управления отходами;

осуществление операций по переработке отходов без необходимого разрешения;

несоблюдение условий выданного разрешения;

непринятие мер по ликвидации стихийных свалок;

неведение учета свалок и отходов, владельцы которых не установлены.

За непредставление декларации об отходах или нарушение порядка её представления должностным лицам и физическим лицам-предпринимателям может грозить штраф от 1 700 до 5 100 гривен.

Такой же штраф предлагается установить и за отсутствие плана управления отходами.

За проведение операций по переработке отходов без соответствующего разрешения предусмотрен штраф:

для граждан — от 1 700 до 5 100 гривен;

для должностных лиц и предпринимателей — от 6 800 до 17 000 гривен.

В случае повторного нарушения или если оно приведет к значительному ущербу окружающей среде, максимальный размер штрафа может достигать 51 тысячи гривен.

Ответственность за стихийные свалки

Отдельные положения законопроекта касаются должностных лиц, которые не обеспечивают ликвидацию незаконных свалок или не ведут их учет.

Для должностных лиц органов местного самоуправления предлагается установить штраф от 3 400 до 17 000 гривен, если несанкционированная свалка обнаружена на землях коммунальной собственности.

Такие же санкции могут применяться к должностным лицам местных государственных администраций, если мусорные свалки расположены за пределами населенных пунктов на государственных землях и ответственный землепользователь или владелец участка не установлен.

Кроме того, общины и местные государственные администрации предлагается законодательно обязать вести учет таких мусорных свалок и обеспечивать их ликвидацию.

Как планируется ужесточить уголовную ответственность

Законопроект № 15327 предусматривает обновление норм Уголовного кодекса в части экологических преступлений.

Речь идет об ответственности за:

нарушение правил экологической безопасности;

загрязнение земель;

загрязнение атмосферного воздуха;

загрязнение водных объектов и моря;

незаконный ввоз отходов на территорию Украины;

нарушение правил обращения с опасными отходами.

Также предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 268-1 «Нарушение установленного порядка обращения с отходами». Она будет предусматривать ответственность за деятельность по обращению с опасными отходами без лицензии или за другие грубые нарушения, если они создали угрозу жизни или здоровью людей или окружающей среде.

Какое наказание предусмотрено

Законопроект предлагает следующие виды уголовной ответственности:

за нарушение правил экологической безопасности, создавшее опасность для людей или окружающей природной среды, — от штрафа до лишения свободы на срок от трех до пяти лет;

если правонарушение совершено повторно, группой лиц или повлекло существенный ущерб, — лишение свободы на срок от четырёх до семи лет;

если следствием стала гибель людей, возникла чрезвычайная экологическая ситуация или наступили иные тяжкие последствия, — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, предлагается ужесточить ответственность за незаконный ввоз отходов в Украину, нарушение правил обращения с опасными отходами и расширить возможности применения мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц.

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