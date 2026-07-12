«Америка и мир потеряли решительного лидера» — Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с кончиной Линдси Грэма
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с внезапной смертью сенатора США Линдси Грэма. Глава государства назвал его настоящим защитником свободы, отметил неизменную поддержку Украины и подчеркнул, что в последнее время сенатор работал над инициативами по ужесточению санкций против России.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма, выразив соболезнования его родным, близким и коллегам.
«Глубоко опечалены новостью о смерти сенатора США Линдси Грэма. Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее», — написал глава государства.
По словам Зеленского, с начала полномасштабного российского вторжения Линдси Грэм десять раз посещал Украину и был рядом с украинцами в самые сложные моменты.
Президент отметил, что они поддерживали постоянный диалог, а только за последнюю неделю встречались дважды.
«Мы вели постоянный диалог, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды», — подчеркнул Зеленский.
Глава государства сообщил, что в последние недели сенатор работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир.
В частности, речь шла об усилении санкционного давления на Россию.
«Америка и мир лишились решительного лидера», — подчеркнул Президент.
Владимир Зеленский выразил соболезнования семье Линдси Грэма, его близким и всем, кому выпала честь работать вместе с ним.
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