«Америка и мир потеряли решительного лидера» — Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с кончиной Линдси Грэма

Президент Украины заявил, что сенатор был одним из самых преданных друзей Украины и до последнего работал над ужесточением санкций против России.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с внезапной смертью сенатора США Линдси Грэма. Глава государства назвал его настоящим защитником свободы, отметил неизменную поддержку Украины и подчеркнул, что в последнее время сенатор работал над инициативами по ужесточению санкций против России.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма, выразив соболезнования его родным, близким и коллегам.

«Глубоко опечалены новостью о смерти сенатора США Линдси Грэма. Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее», — написал глава государства.

По словам Зеленского, с начала полномасштабного российского вторжения Линдси Грэм десять раз посещал Украину и был рядом с украинцами в самые сложные моменты.

Президент отметил, что они поддерживали постоянный диалог, а только за последнюю неделю встречались дважды.

«Мы вели постоянный диалог, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что в последние недели сенатор работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир.

В частности, речь шла об усилении санкционного давления на Россию.

«Америка и мир лишились решительного лидера», — подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский выразил соболезнования семье Линдси Грэма, его близким и всем, кому выпала честь работать вместе с ним.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.