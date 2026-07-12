Украинцы могут одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт: что нужно знать

ID-карту и загранпаспорт можно оформить одновременно в ГМС, ЦНАП или ГП «Документ».

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Оформить одновременно паспорт гражданина Украины и загранпаспорт можно в территориальных органах и подразделениях Государственной миграционной службы Украины, центрах предоставления административных услуг, а также в государственном предприятии «Документ».

Кто может воспользоваться услугой

Одновременное оформление документов доступно:

лицам, достигшим 14-летнего возраста, на основании лично поданного заявления-анкеты;

лицам, которых суд признал ограниченно дееспособными или недееспособными, — по заявлению одного из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей или других законных представителей;

лицам, которые из-за длительного нарушения здоровья не могут самостоятельно передвигаться и нуждаются в срочном лечении за рубежом, — по заявлению самого лица или его законного представителя при наличии соответствующего медицинского заключения.

Подать документы заявитель может лично или через законного представителя.

Какие документы необходимы

Для получения услуги необходимо подать:

заявление-анкету, которая оформляется при подаче документов;

документ об уплате административного сбора или государственной пошлины;

выписку из Единого реестра досудебных расследований — в случае похищения паспорта;

письменное заявление об утере или краже паспорта — в случае его утери или кражи;

свидетельство о рождении или документ о рождении, выданный компетентными органами иностранного государства;

оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них, если это необходимо для подтверждения принадлежности к гражданству Украины;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его получения;

справку о регистрации или снятии с регистрации по месту жительства (при наличии);

документ о регистрации или расторжении брака (при наличии);

свидетельства о рождении детей (при наличии);

документы об изменении фамилии, имени или отчества (при наличии);

удостоверение о постановке на учет бездомного лица — для бездомных;

фотографию размером 10×15 см для сканирования изображения лица — для лиц, которые не могут самостоятельно передвигаться;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя, и документ, удостоверяющий его личность, если документы подает представитель.

Как оформляются документы

После подачи документов сотрудник ГМС, ЦНАП или ГП «Документ» одновременно формирует два заявления-анкеты — на оформление ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу — с использованием средств Единого государственного демографического реестра.

Сроки оформления

Паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт выдаются:

не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявлений-анкет;

не позднее чем через семь рабочих дней — в случае срочного оформления.

Если для идентификации личности требуются дополнительные проверки, срок рассмотрения заявления на оформление ID-карты может быть продлен до двух месяцев. Об этом заявителя уведомят по почте, по телефону или с помощью электронных средств связи. Решение об оформлении загранпаспорта принимается после принятия решения об оформлении паспорта гражданина Украины.

Как получить готовые документы

После завершения оформления заявитель может получить документы лично, через законного представителя или заказным почтовым отправлением по адресу, указанному при подаче заявления.

Также по результатам рассмотрения заявления может быть принято решение об отказе в оформлении, обмене или выдаче паспорта гражданина Украины.

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