Українці можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт: що потрібно знати

ID-картку та закордонний паспорт можна оформити одночасно у ДМС, ЦНАПі або ДП «Документ».

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Оформити одночасно паспорт громадянина України та закордонний паспорт можна в територіальних органах і підрозділах Державної міграційної служби України, центрах надання адміністративних послуг, а також у державному підприємстві «Документ».

Хто може скористатися послугою

Одночасне оформлення документів доступне:

особам, які досягли 14-річного віку, на підставі особисто поданої заяви-анкети;

особам, яких суд визнав обмежено дієздатними або недієздатними, — за заявою одного з батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників чи інших законних представників;

особам, які через тривалий розлад здоров’я не можуть самостійно пересуватися та потребують термінового лікування за кордоном, — за заявою самої особи або її законного представника за наявності відповідного медичного висновку.

Подати документи заявник може особисто або через законного представника.

Які документи необхідні

Для отримання послуги необхідно подати:

заяву-анкету, яка оформлюється під час подання документів;

документ про сплату адміністративного збору або державного мита;

витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань — у разі викрадення паспорта;

письмову заяву про втрату або викрадення паспорта — у разі його втрати чи викрадення;

свідоцтво про народження або документ про народження, виданий компетентними органами іноземної держави;

оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, якщо це необхідно для підтвердження належності до громадянства України;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його отримання;

довідку про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання (за наявності);

документ про реєстрацію чи розірвання шлюбу (за наявності);

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

документи про зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності);

посвідчення про взяття на облік бездомної особи — для бездомних;

фотокартку розміром 10×15 см для сканування зображення обличчя — для осіб, які не можуть самостійно пересуватися;

документ, що підтверджує повноваження законного представника, та документ, який посвідчує його особу, якщо документи подає представник.

Як оформлюються документи

Після подання документів працівник ДМС, ЦНАПу або ДП «Документ» одночасно формує дві заяви-анкети — на оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон — із використанням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Строки оформлення

Паспорт громадянина України та закордонний паспорт видаються:

не пізніше ніж через 20 робочих днів із дня оформлення заяв-анкет;

не пізніше ніж через сім робочих днів — у разі термінового оформлення.

Якщо для ідентифікації особи потрібні додаткові перевірки, строк розгляду заяви на оформлення ID-картки може бути продовжений до двох місяців. Про це заявника повідомлять поштою, телефоном або електронними засобами зв’язку. Рішення щодо оформлення закордонного паспорта ухвалюється після прийняття рішення про оформлення паспорта громадянина України.

Як отримати готові документи

Після завершення оформлення заявник може отримати документи особисто, через законного представника або рекомендованим поштовим відправленням на адресу, зазначену під час подання заяви.

Також за результатами розгляду заяви може бути прийняте рішення про відмову в оформленні, обміні чи видачі паспорта громадянина України.

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