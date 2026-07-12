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Не оновили дані та потрапили «в розшук» – чи можна підписати контракт із ЗСУ

11:35, 12 липня 2026
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Після укладення контракту статус військовослужбовця анулює розшук, але не адміністративну відповідальність.
Не оновили дані та потрапили «в розшук» – чи можна підписати контракт із ЗСУ
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Громадяни, які не оновили військово-облікові дані або отримали статус «у розшуку» через порушення правил військового обліку, не втрачають можливості укласти контракт на проходження військової служби.

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Як пояснили в Житомирському обласному ТЦК та СП, після підписання контракту особа набуває статусу чинного військовослужбовця. У такому випадку статус «у розшуку» скасовується автоматично.

Водночас це не звільняє від відповідальності за вже зафіксовані порушення.

Якщо за порушення правил військового обліку вже офіційно винесено постанову про адміністративне стягнення, призначений штраф необхідно сплатити. Підписання контракту не скасовує накладене адміністративне покарання.

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ЗСУ розшук контракт ТЦК військовозобов'язаний

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