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Не обновили данные и попали «в розыск» — можно ли подписать контракт с ВСУ

11:35, 12 июля 2026
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После заключения контракта статус военнослужащего аннулирует розыск, но не административную ответственность.
Не обновили данные и попали «в розыск» — можно ли подписать контракт с ВСУ
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Граждане, которые не обновили данные военного учета или получили статус «в розыске» из-за нарушения правил военного учета, не теряют возможности заключить контракт на прохождение военной службы.

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Как пояснили в Житомирском областном ТЦК и СП, после подписания контракта лицо приобретает статус действующего военнослужащего. В таком случае статус «в розыске» снимается автоматически.

В то же время это не освобождает от ответственности за уже зафиксированные нарушения.

Если за нарушение правил воинского учета уже официально вынесено постановление об административном взыскании, назначенный штраф необходимо уплатить. Подписание контракта не отменяет наложенное административное наказание.

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ВСУ розыск контракт ТЦК военнообязанный

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