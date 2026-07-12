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Як отримати ID-картку після повернення в Україну з постійного проживання за кордоном – подробиці

10:59, 12 липня 2026
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Паспорт оформлюють лише у підрозділах Державної міграційної служби після перевірки поданих документів.
Як отримати ID-картку після повернення в Україну з постійного проживання за кордоном – подробиці
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Громадяни України, які після постійного проживання за кордоном повернулися в Україну, мають можливість оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки. Про порядок оформлення документа повідомили в Державній міграційній службі Дніпропетровської області.

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Для оформлення паспорта необхідно звернутися виключно до підрозділів Державної міграційної служби України.

Під час подання документів потрібно надати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, навіть якщо строк його дії вже закінчився.

Крім того, особи віком від 14 років мають подати заяву про зняття з консульського обліку.

Після проведення необхідної перевірки відмітка про перебування на консульському обліку або штамп про постійне місце проживання в закордонному паспорті анулюються.

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