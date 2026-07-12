Безкоштовні пересадки та нові проїзні: у Києві пропонують повністю змінити правила оплати проїзду

У Києві зареєстрували петицію, яка передбачає 120 хвилин безкоштовних пересадок, сімейні проїзні, компенсацію за зірвані поїздки та нову систему тарифів.

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У столиці пропонують реформувати систему оплати проїзду в громадському транспорті. Серед ініціатив — запровадження безкоштовних пересадок за транспортною карткою, нових безлімітних проїзних для киян і нерезидентів, сімейних та корпоративних проїзних, а також механізму компенсації за поїздки, які були перервані з вини перевізника.

На сайті КМДА зареєстровано петицію №14366, яка передбачає комплексну реформу системи оплати проїзду в громадському транспорті Києва.

Автор звернення зазначає, що нинішня модель не дає жодних переваг мешканцям столиці, які проживають і сплачують податки в Києві, але не належать до пільгових категорій. Також у петиції звертається увага на проблему платних пересадок для жителів спальних районів та складність оформлення або заміни «Картки киянина».

Однією з ключових пропозицій є зміна базової тарифікації. Зокрема, автор пропонує, щоб разовий квиток вартістю 30 гривень при оплаті транспортною карткою давав право на безкоштовні пересадки протягом 120 хвилин. Водночас при оплаті банківською карткою разова поїздка, за задумом автора, коштуватиме 35 гривень і не передбачатиме безоплатних пересадок.

Також пропонується скоротити максимальну кількість разових поїздок, які можна придбати зі знижкою на транспортну картку, до 30 та повністю відмовитися від проїзних із фіксованою кількістю поїздок, залишивши лише безлімітні.

Окремий блок пропозицій стосується жителів Києва, які підтвердять свій статус через застосунок «Київ Цифровий» або електронну «Картку киянина». Для них пропонується зберегти знижки при гуртовій купівлі поїздок і запровадити безлімітні проїзні за днями фактичного користування. День списуватиметься лише за наявності поїздок, а сам проїзний залишатиметься чинним протягом року.

Пропонується встановити такі тарифи:

30 днів користування — за вартістю, еквівалентною 50 разовим поїздкам;

90 днів користування — за вартістю, еквівалентною 100 разовим поїздкам.

Крім того, у застосунку «Київ Цифровий» пропонується реалізувати сімейний доступ до транспортних карток. Це дозволить об'єднати до чотирьох членів родини, спільно використовувати придбані разові поїздки та один сімейний проїзний.

Для нерезидентів столиці автор петиції пропонує не надавати знижок при гуртовій купівлі разових поїздок. Водночас вони зможуть користуватися календарними безлімітними проїзними на 30 і 90 днів, які після завершення строку дії анулюватимуться.

Серед інших ініціатив — переведення всіх перевізників на модель оплати за транспортну роботу, впровадження єдиного електронного квитка для всіх видів транспорту, зокрема маршрутних таксі та міської електрички, без очікування завершення воєнного стану, а також запровадження безлімітного річного проїзного на 365 календарних днів за ціною, еквівалентною 300 разовим поїздкам.

Також автор пропонує створити корпоративні проїзні, які юридичні особи зможуть розподіляти між своїми працівниками через застосунок «Київ Цифровий».

Окрему увагу в петиції приділено компенсації за поїздки, які були перервані з вини перевізника. Пропонується додати до функціоналу застосунку можливість повідомляти про випадки, коли поїздка не була завершена через поломку транспорту, вимогу диспетчера чи інші причини. Після перевірки такої інформації використану поїздку пропонується повертати на транспортну картку пасажира.

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