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В Україні знову продовжать воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

10:41, 12 липня 2026
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Рада проголосує наступного тижня за продовження воєнного стану і мобілізації в Україні.
В Україні знову продовжать воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
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В Україні планують чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

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Очікується, що Президент внесе до Верховної Ради відповідні законопроєкти, а парламент розгляне їх під час пленарного тижня 14–15 липня.

У разі їх ухвалення новий термін дії становитиме 90 днів — з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

Якщо Верховна Рада підтримає відповідні законопроєкти, це стане вже 20 голосуванням чинного скликання парламенту щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

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Верховна Рада України Україна воєнний стан мобілізація

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