В Украине вновь продлят военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней

На следующей неделе Рада проголосует за продление военного положения и мобилизации в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине планируется очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Ожидается, что президент внесет в Верховную Раду соответствующие законопроекты, а парламент рассмотрит их в ходе пленарной недели 14–15 июля.

В случае их принятия новый срок действия составит 90 дней — со 2 августа по 31 октября 2026 года.

Если Верховная Рада поддержит соответствующие законопроекты, это станет уже 20-м голосованием нынешнего созыва парламента по вопросу продления военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.