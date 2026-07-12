Омбудсмен получил 212 обращений о моббинге на работе: какие штрафы предусмотрены

Чаще всего работники сообщают о психологическом давлении, унижениях, изоляции в коллективе и принуждении к увольнению.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что за последние полтора года в Офис омбудсмена поступило 212 обращений о моббинге на рабочем месте. По его словам, только за первые шесть месяцев этого года о травле на работе сообщили 83 человека.

По словам омбудсмена, обращения касаются унижений, психологического давления, изоляции работников в коллективе и принуждения к увольнению. Он подчеркнул, что такие действия не являются особенностями стиля руководства, а представляют собой нарушение прав человека, за которое предусмотрена ответственность.

Лубинец напомнил, что украинское законодательство прямо запрещает моббинг в сфере труда. Согласно статье 2² Кодекса законов о труде Украины, моббингом считаются систематические длительные действия или бездействие работодателя или работников, направленные на унижение чести и достоинства человека, его деловой репутации или создание враждебной и унизительной атмосферы на рабочем месте.

Такие действия могут проявляться в форме психологического или экономического давления, в частности посредством оскорблений, угроз, изоляции работника от коллектива, препятствования выполнению работы, безосновательного лишения премий, различной оплаты труда работников одинаковой квалификации или необоснованного распределения нагрузки.

В то же время омбудсмен отметил, что единичный конфликт между коллегами или обоснованная критика результатов работы сами по себе не являются моббингом. Его определяющими признаками являются систематичность, целенаправленность действий и их негативное влияние на работника.

Лубинец подчеркнул, что работодатель обязан не только воздерживаться от действий, имеющих признаки моббинга, но и предотвращать их возникновение. Это предполагает создание безопасной психологической среды, надлежащее реагирование на жалобы работников и недопущение дискриминации в коллективе.

Работникам, ставшим жертвами моббинга, рекомендуется фиксировать факты нарушений, в частности сохранять переписку, сообщения, аудио- или видеозаписи, показания свидетелей, обращаться к работодателю, подавать жалобы в Государственную службу Украины по вопросам труда или Офис омбудсмена, а также защищать свои права в суде.

В соответствии со статьей 173⁵ Кодекса Украины об административных правонарушениях за совершение моббинга предусмотрен штраф или общественные работы. Для граждан штраф составляет от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы сроком от 20 до 30 часов. Для физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд, и должностных лиц предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы продолжительностью от 30 до 40 часов.

В случае повторного совершения моббинга или если такие действия были совершены группой лиц, ответственность ужесточается.

«Ни один человек не должен работать в атмосфере страха, унижений или психологического давления. Уважение к достоинству работника является обязательной составляющей достойных условий труда», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

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