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В возрасте 71 года скончался сенатор США Линдси Грэм

09:29, 12 июля 2026
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Один из самых влиятельных представителей Республиканской партии скончался вечером 11 июля после внезапной болезни.
В возрасте 71 года скончался сенатор США Линдси Грэм
Фото: AP
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Сенатор США Линдси Грэм, ветеран-республиканец из Южной Каролины, который был одним из самых известных авторитетов в сфере внешней политики в Вашингтоне и ведущим сторонником Израиля, скончался в субботу вечером после кратковременной и внезапной болезни. Об этом сообщил его офис в заявлении, опубликованном ранним утром в воскресенье, сообщает The Washington Post.

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Об этом говорится в заявлении его офиса. «Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате кратковременной и внезапной болезни», — отмечается в сообщении.

Семья сенатора Грэма выражает благодарность за молитвы в это время и просит уважать их частную жизнь в этот чрезвычайно сложный период.

Грэм впервые был избран в Палату представителей в 1994 году, а в Сенат — в 2002 году. В этом году он баллотировался на переизбрание.

«Он выдающийся человек. Он был рядом со мной в течение долгого времени», — сказал Дональд Трамп в прошлом месяце на телемитинге в поддержку Грема. Трамп также отметил, что они боролись за выдвижение на пост президента от Республиканской партии в 2016 году. «По окончании этой борьбы мы стали лучшими друзьями, и он помог мне больше, чем кто-либо в Сенате».

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США

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