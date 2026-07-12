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У віці 71 року пішов із життя сенатор США Ліндсі Грем

09:29, 12 липня 2026
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Один із найвпливовіших представників Республіканської партії помер увечері 11 липня після раптової хвороби.
У віці 71 року пішов із життя сенатор США Ліндсі Грем
Фото: AP
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Сенатор США Ліндсі Грем, ветеран-республіканець з Південної Кароліни, який був одним із найвідоміших голосів у сфері зовнішньої політики у Вашингтоні та провідним прихильником Ізраїлю, помер у суботу ввечері після короткочасної та раптової хвороби. Про це написав його офіс у заяві, опублікованій рано вранці в неділю, повідомляє The Washington Post.

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Про це йдеться у заяві його офісу. «Увечері суботи, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби», – зазначено в повідомленні.

Родина сенатора Грема висловлює вдячність за молитви в цей час і просить забезпечити приватність у цей надзвичайно складний період.

Грема вперше обрали до Палати представників у 1994 році, а до Сенату – у 2002 році. Цього року він балотувався на переобрання.

«Він видатний. Він був поруч зі мною протягом тривалого часу», – сказав Дональд Трамп минулого місяця на телемітінгу на підтримку Грема. Трамп також зазначив, що вони боролися за висунення на посаду президента від Республіканської партії у 2016 році. «Після закінчення цієї боротьби ми стали найкращими друзями, і він допоміг мені більше, ніж будь-хто в Сенаті».

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США

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