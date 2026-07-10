Зеленський обговорив із Ліндсі Гремом реалізацію домовленостей щодо виробництва Patriot в Україні та нові санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві із сенатором США Ліндсі Гремом обговорив реалізацію домовленостей щодо ліцензій на виробництво систем Patriot в Україні.

фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із сенатором США Ліндсі Гремом, який уже вдесяте відвідав Україну.

Глава держави подякував американському сенатору за підтримку України та відзначення українських військових.

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію. Ліндсі Грем поінформував про роботу Конгресу США над відповідним законопроєктом щодо нових санкцій.

Окрему увагу співрозмовники приділили нагальним потребам України у засобах протиповітряної оборони.

Президент також нагадав, що під час саміту НАТО в Анкарі було досягнуто політичних домовленостей із Президентом США щодо ліцензування виробництва систем Patriot в Україні.

«Дуже важливо все це реалізувати тепер на рівні команд», – наголосив Володимир Зеленський.

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