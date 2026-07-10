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Етична рада завершила співбесіди з кандидатами до Вищої ради правосуддя

19:51, 10 липня 2026
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Етична рада завершила співбесіди з десятьма кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ і найближчим часом оголосить результати відбору.
Етична рада завершила співбесіди з кандидатами до Вищої ради правосуддя
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Етична рада завершила проведення співбесід із кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ у межах четвертого конкурсу.

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Співбесіди відбулися 6, 8 та 10 липня. Їх пройшли десять кандидатів: Іван Назаров, Микола Кучерявенко, Ярослав Мельник, Ірина Давидович, Павло Гультай, Леся Музика, Тетяна Цувіна, Олександр Житний, Раїса Мінченко та Наталія Савінова.

В Етичній раді повідомили, що невдовзі буде оголошено рішення щодо остаточного списку кандидатів, які за результатами відбору відповідають критеріям професійної етики та доброчесності.

Як писала «Судово-юридична газета»Етична рада розпочала серію співбесід із кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Одним із перших процедуру оцінювання пройшов Іван Назаров — науковець, професор та заступник голови НАЗЯВО.

Аналіз співбесіди кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ Миколи Кучерявенко в попередньому матеріалі: Знищені розписки на $180 000 та майно поважної матері: досьє кандидата до ВРП Миколи Кучерявенко.

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ВРП

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