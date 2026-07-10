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Естонія хоче змінити умови тимчасового захисту українських біженців — обмеження стосуватимуться чоловіків призовного віку

19:33, 10 липня 2026
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Країна й надалі підтримуватиме людей, що не можуть повернутися до України через окупацію чи атаки на цивільну інфраструктуру.
Естонія хоче змінити умови тимчасового захисту українських біженців — обмеження стосуватимуться чоловіків призовного віку
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У Європейському Союзі готуються продовжити дію тимчасового захисту для українців ще на рік. Водночас оновлений документ передбачає зміни для окремої категорії громадян.

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Як повідомили у МВС країни, Естонія вже підтримала проєкт Ради ЄС щодо продовження захисту для українців у Європі до 2028 року. Водночас документ передбачає, що тимчасовий захист можуть не надавати громадянам, які не мають права законно виїжджати з території України, зокрема чоловікам призовного віку.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що країна й надалі підтримуватиме людей, які не можуть повернутися в Україну через окупацію або атаки на цивільну інфраструктуру. Тимчасовий захист для українців планують продовжити до 4 березня 2028 року.

Водночас у документі, який підтримала Естонія, передбачена зміна щодо українських чоловіків призовного віку. Вони більше не зможуть претендувати на отримання тимчасового захисту. Це стосуватиметься лише нових заявників і не вплине на українців, які вже перебувають у країнах ЄС.

Для тих, хто вже отримав захист, умови залишаться без змін.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідер чеського політичного руху SPD Томіо Окамура заявив, що Чехія нібито веде переговори в межах Євросоюзу щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Для реалізації такої ініціативи, за його словами, потрібна підтримка інших держав ЄС.

Окамура також заявив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Серед аргументів він назвав те, що частина громадян України нібито регулярно їздить додому «у відпустку».

Припинення дії тимчасового захисту він пов’язує насамперед із завершенням війни в Україні. Політик вважає, що після завершення бойових дій цей механізм втратить актуальність, а українці повинні будуть або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання в Чехії.

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біженець війна Естонія призов воєнний стан

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