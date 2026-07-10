Адміністративна юстиція на Запоріжжі: традиції професійного діалогу та погляд у майбутнє

У Запорізькому окружному адміністративному суді відбулася міжнародна конференція, на якій судді, науковці та правники обговорили сучасні виклики і перспективи розвитку адміністративної юстиції.

фото: Запорізький окружний адміністративний суд

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У Запорізькому окружному адміністративному суді відбулася міжнародна науково-практична конференція «Адміністративна юстиція в Україні: вектори розвитку, зміцнення та перспективи», присвячена Дням адміністративної юстиції. Про це повідомили у суді.

Особливої символічності конференції надає те, що вона традиційно проводиться саме до Днів адміністративної юстиції. Ці дні є нагодою не лише згадати історію становлення адміністративних судів України, а й осмислити їхню сучасну роль у демократичній державі. Адже саме адміністративні суди стоять на захисті прав, свобод та законних інтересів людини у її відносинах із суб'єктами владних повноважень, забезпечуючи реалізацію одного з основоположних принципів правової держави – принципу верховенства права. Саме тому проведення науково-практичної конференції в цей період стало для Запорізького окружного адміністративного суду доброю традицією, що об'єднує суддів, науковців і правничу спільноту навколо обговорення актуальних викликів та перспектив розвитку адміністративної юстиції.

Участь у даному заході прийняли очільник Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін, суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Семен Стеценко, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дмитро Лученко, директор Наукової школи адміністративного та німецького права Університет імені Максута Нарікбаєва (Республіка Казахстан) Роман Мельник, декан юридичного факультету Запорізького національного університету Тетяна Коломоєць, виконуючий обов’язки голови Третього апеляційного адміністративного суду Андрій Суховаров, голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду Володимир Горбалінський, судді та працівники апарату суду.

Відкрив роботу конференції голова Запорізького окружного адміністративного суду, член Вищої ради правосуддя (2018 – 2022 рр), кандидат юридичних наук, доцент Олег Прудивус, який у своєму виступі поєднав вітальне слово з ґрунтовною доповіддю на тему «Сьогодення адміністративної юстиції в Україні: надбання та виклики».

Вітаючи учасників конференції, голова суду наголосив, що проведення науково-практичної конференції до Днів адміністративної юстиції вже стало доброю традицією Запорізького окружного адміністративного суду. Такі заходи є важливою платформою для професійного спілкування суддів, науковців, представників органів державної влади та правничої спільноти, сприяють обміну досвідом, виробленню єдиних підходів до правозастосування та пошуку відповідей на сучасні виклики, які постають перед адміністративним судочинством.

Переходячи до основної частини виступу, доповідач зазначив, що адміністративна юстиція в Україні пройшла складний шлях становлення – від Концепції судово-правової реформи в Україні 1992 року, якою вперше було визначено необхідність формування адміністративної юстиції як окремої форми судового захисту громадян у спорах із органами державної влади, прийняття у 2005 році Кодексу адміністративного судочинства України та створення системи спеціалізованих адміністративних судів до сучасної моделі, у якій функціонують окружні та апеляційні адміністративні суди, а єдність судової практики забезпечує Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду. Особливу увагу він приділив ролі адміністративних судів як ефективного механізму захисту прав і свобод людини у сфері публічно-правових відносин та гаранта принципу верховенства права. Олег Прудивус підкреслив, що під час воєнного стану кількість справ у суді не зменшилась, а навіть збільшилась, що свідчить про авторитет Запорізького окружного адміністративного суду серед громадян.

Окремо очільник суду зупинився на сучасних викликах, що стоять перед адміністративною юстицією, з яких головним є здійснення правосуддя в умовах воєнного стану. Доповідач окреслив коло проблемних питань, що зумовлюють значну кількість адміністративних справ, серед яких - позови щодо порядку проведення мобілізації, позови військовослужбовців щодо нарахування виплат, позови суддів щодо оплати праці. Такі спори свідчать про проблемні суспільні відносини з державою і повинні вирішуватися на державному рівні.

На завершення свого виступу Олег Прудивус особливо наголосив, що створення адміністративної юстиції стало справжнім історичним досягненням української держави. Її запровадження кардинально змінило взаємовідносини між державою та людиною, адже вперше громадяни отримали можливість ефективно захищати свої права у спорах із суб'єктами владних повноважень у спеціалізованих судах. Саме адміністративна юстиція стала важливим інструментом забезпечення законності, справедливості та відповідальності держави перед людиною.

Першим серед гостей конференції виступив голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор Ігор Дашутін. Він привітав суддів та працівників апарату суду, та підкреслив те, що працюючи у таких тяжких умовах сьогодення, Запорізький окружний адміністративний суду підтримує довіру громадян до держави.

У своїй доповіді на тему: «Адміністративна юстиція України: шлях становлення, сучасні виклики та роль Касаційного адміністративного суду у формуванні майбутнього» він окреслив основні етапи становлення адміністративної юстиції України, звернув увагу на сучасні виклики, що постають перед адміністративними судами в умовах реформування державного управління, а також наголосив на визначальній ролі Касаційного адміністративного суду у забезпеченні єдності судової практики та формуванні сучасних правових підходів.

Ігор Дашутін відзначив, що нові правовідносини, трансформація системи публічного управління, необхідність забезпечення безперервного доступу до правосуддя та захисту прав людини навіть в умовах воєнного стану породжують нові категорії публічно-правових спорів і ставлять перед судами нові завдання. Ці виклики вимагають не лише оперативного реагування судової системи, а й постійного розвитку правових підходів, удосконалення судової практики, активного використання сучасних технологій та вивчення кращого міжнародного досвіду.

Доповідач підкреслив, що головною цінністю демократичної держави є людина, її права і свободи. Водночас їх реальне забезпечення можливе лише за умови існування незалежної та неупередженої судової влади, здатної здійснювати ефективний контроль за діяльністю держави та її органів. Саме адміністративні суди покликані перевіряти законність рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, забезпечуючи справедливий баланс між інтересами держави та правами людини.

На завершення свого виступу очільник Касаційного адміністративного суду звернувся до молодого покоління суддів та працівників апарату суду та зазначив, що саме від їх патріотизму і вірності принципу верховенства права залежить наша єдність та довіра до держави.

Суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України Віктор Городовенко присвятив свій виступ питанням методології тлумачення норм Конституції України та законодавства.

У своїй доповіді він звернув увагу на спільність і відмінність методології тлумачення Конституції України Конституційним Судом України та адміністративними судами. Віктор Городовенко наголосив, що, незважаючи на різний обсяг повноважень, обидві судові юрисдикції у своїй діяльності керуються спільною метою - забезпеченням верховенства Конституції України, утвердженням принципу верховенства права та ефективним захистом прав і свобод людини. Доповідач підкреслив, що адміністративні суди, застосовуючи Конституцію України під час розгляду конкретних справ, втілюють її положення у практику правосуддя, тоді як Конституційний Суд України здійснює офіційне тлумачення Основного Закону та формує конституційні правові позиції, які є дороговказом для судів усіх юрисдикцій.

Особливий інтерес учасників викликала доповідь судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України Семена Стеценка на тему: «Третє десятиліття української адміністративної юстиції: фундаментальні засади та «червоні лінії».

Він, аналізуючи шлях розвитку адміністративної юстиції України, акцентував увагу на її фундаментальних засадах та принципах, своєрідних «червоних лініях», що мають залишатися незмінними незалежно від подальших реформ у судовій системі чи трансформації державного управління.

Надзвичайно актуальною стала доповідь проректора з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, професора Дмитра Лученка, присвячена використанню технологій штучного інтелекту в судовій діяльності.

Доповідач окреслив сучасні можливості цифрових технологій, перспективи їх використання для оптимізації роботи судів, а також звернув увагу на необхідність збереження провідної ролі судді у прийнятті судових рішень.

Керівник наукового центру австрійського, німецького та шведського права в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, директор Наукової школи адміністративного та німецького права Університету імені Максута Нарікбаєва (Республіка Казахстан), доктор юридичних наук, професор Роман Мельник представив учасникам конференції досвід Федеративної Республіки Німеччина щодо алгоритму перевірки законності обтяжуючих адміністративних актів, адже зарубіжний досвід може бути корисним для подальшого вдосконалення національного адміністративного законодавства та судової практики.

У своїй доповіді декан юридичного факультету Запорізького національного університету, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Тетяна Коломоєць зосередила увагу на проблемах визначення меж реалізації дискреційних повноважень органів публічної влади. Вона підкреслила, що навіть за наявності дискреції рішення суб'єктів владних повноважень повинні ґрунтуватися виключно на законі, відповідати принципам законності, пропорційності, обґрунтованості та правової визначеності. Лише за таких умов забезпечується належний баланс між публічними інтересами та правами людини.

З вітальним словом виступив Андрій Суховаров, виконуючий обов’язки голови Третього апеляційного адміністративного суду, який подякував за роботу суддів та працівників апарату суду. І підкреслив, що наша робота – це винесення справедливих та законних рішень.

Присутніх на науково-практичній конференції привітав Володимир Горбалінський, голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук. Очільник Дніпропетровського окружного адміністративного суду підкреслив, що в адміністративній юстиції працюють активні, небайдужі та принципові люди, особливо зупинився на ролі працівників апарату судів в забезпеченні сталої роботи при здійсненні судочинства.

Підбиваючи підсумки роботи конференції, голова Запорізького окружного адміністративного суду Олег Прудивус побажав учасникам плідної роботи, цікавих дискусій та конструктивного обговорення, висловивши впевненість, що напрацювання конференції сприятимуть подальшому розвитку адміністративної юстиції України та зміцненню довіри суспільства до судової влади.

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