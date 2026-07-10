Служба судової охорони готується до виконання судових рішень щодо виплати додаткової винагороди співробітникам

У Службі судової охорони повідомили, що розпочали комплекс організаційних заходів для виконання судових рішень щодо нарахування та виплати додаткової винагороди співробітникам, а фінансування цих виплат заплановано на грудень 2026 року.

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У Службі судової охорони повідомили, що у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони» проводиться комплекс організаційних заходів, необхідних для виконання судових рішень щодо нарахування та виплати додаткової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168, які набрали законної сили.

Як зазначили у Службі, Державна судова адміністрація України затвердила Службі судової охорони довідку про зміни до кошторису на 2026 рік, якою передбачено бюджетні асигнування у сумі 1 млрд 448,5 млн грн. Відповідно до зазначеної довідки, фінансування заплановано на грудень 2026 року.

У Службі судової охорони також звернули увагу, що виплата коштів здійснюватиметься виключно шляхом безготівкового перерахування на банківські рахунки (IBAN).

Інформація щодо порядку подання банківських реквізитів, необхідних документів та алгоритму подальших дій буде доведена до кожного стягувача окремо шляхом офіційного листування.

Офіційні повідомлення будуть надіслані на адреси, зазначені у матеріалах відповідних судових справ.

Водночас виконання судових рішень здійснюватиметься у порядку черговості відповідно до дати набрання ними законної сили.

У Службі судової охорони закликали очікувати на офіційне повідомлення. Там зазначили, що одразу після завершення підготовчих процедур буде забезпечено інформування кожного стягувача щодо подальшого порядку дій.

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