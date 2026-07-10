Служба судебной охраны готовится к исполнению судебных решений по выплате дополнительного вознаграждения сотрудникам

В Службе судебной охраны сообщили, что начали комплекс организационных мер по выполнению судебных решений по начислению и выплате дополнительного вознаграждения сотрудникам, а финансирование этих выплат запланировано на декабрь 2026 года.

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В Службе судебной охраны сообщили, что в связи со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны» проводится комплекс организационных мероприятий, необходимых для исполнения судебных решений о начислении и выплате дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года №168, вступивших в законную силу.

Как отметили в Службе, Государственная судебная администрация Украины утвердила Службе судебной охраны справку об изменениях в смете на 2026 год, которой предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 млрд 448,5 млн грн. Согласно указанной справке, финансирование запланировано на декабрь 2026 года.

В Службе судебной охраны также обратили внимание, что выплата средств будет осуществляться исключительно путем безналичного перечисления на банковские счета (IBAN).

Информация о порядке подачи банковских реквизитов, необходимых документов и алгоритме дальнейших действий будет доведена до каждого взыскателя отдельно путем официальной переписки.

Официальные уведомления будут направлены на адреса, указанные в материалах соответствующих судебных дел.

В то же время исполнение судебных решений будет осуществляться в порядке очередности в соответствии с датой вступления их в законную силу.

В Службе судебной охраны призвали ожидать официального уведомления. Там отметили, что сразу после завершения подготовительных процедур будет обеспечено информирование каждого взыскателя о дальнейшем порядке действий.

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