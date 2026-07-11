После мобилизации отца суд изменил способ взыскания алиментов: вместо 3000 грн он будет платить 1/4 дохода

Тлумачский районный суд увеличил размер алиментов на ребенка, учитывая изменение материального положения отца, проходящего военную службу, и рост расходов на содержание ребенка.

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В Украине размер алиментов, определенный судебным решением, не является неизменным. Семейный кодекс Украины предусматривает возможность пересмотра их размера или способа взыскания, если после принятия решения изменились обстоятельства, имеющие существенное значение, в частности материальное или семейное положение сторон.

При разрешении таких споров суды оценивают потребности ребенка, материальное положение родителей и другие обстоятельства, которые могут влиять на надлежащее содержание ребенка.

При этом приоритетом остается обеспечение его наилучших интересов и достаточного уровня материального обеспечения. Именно такой спор об изменении способа и размера взыскания алиментов рассмотрел Тлумачский районный суд Ивано-Франковской области. Суд проверил, существуют ли предусмотренные законом основания для пересмотра предыдущего решения, и дал оценку доводам сторон и собранным по делу доказательствам.

Суть дела

В суд обратилась мать малолетнего ребенка с иском об изменении способа и размера взыскания алиментов. Иск был подан в интересах ребенка через представителя — адвоката.

Истец указала, что решением Тлумачского районного суда Ивано-Франковской области от 14 августа 2023 года с отца ребенка были взысканы алименты в твердой денежной сумме в размере 3000 грн ежемесячно.

По ее мнению, на момент принятия указанного решения определенный судом размер алиментов частично соответствовал потребностям ребенка, однако впоследствии перестал обеспечивать надлежащий уровень его содержания. Истец обосновала это существенным ростом прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, увеличением расходов на питание, лечение, одежду, обучение и развитие ребенка, инфляционными процессами, а также необходимостью обеспечения надлежащих условий для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.

Кроме того, истец ссылалась на изменение материального положения ответчика. Отмечалось, что после принятия решения суда отец ребенка был призван на военную службу во время мобилизации, проходит службу в Вооруженных силах Украины и получает стабильное денежное обеспечение, которое выше по сравнению с его доходами на момент принятия предыдущего судебного решения.

Учитывая изложенное, истец просила изменить определенный решением суда способ взыскания алиментов и вместо твердой денежной суммы взыскивать их в размере одной четвертой части от всех видов заработка (дохода) ответчика ежемесячно, но не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, начиная со дня обращения в суд и до достижения ребенком совершеннолетия.

Истец и ее представитель в судебное заседание не явились, однако подали заявление с просьбой рассмотреть дело в их отсутствие и не возражали против вынесения заочного решения.

Ответчик, несмотря на надлежащее уведомление о дате, времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, отзыв на иск не подал, причины неявки не сообщил и ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявил.

При наличии условий, предусмотренных частью первой статьи 280 ГПК Украины, суд постановил осуществлять заочное рассмотрение дела.

В ходе рассмотрения суд установил, что стороны являются родителями малолетнего ребенка, который проживает вместе с матерью и находится на ее содержании.

Материалами дела подтверждено, что решением Тлумачского районного суда от 14 августа 2023 года с ответчика уже были взысканы алименты в размере 3000 грн ежемесячно.

Также суд исследовал справку воинской части, согласно которой ответчик проходит военную службу по призыву во время мобилизации в составе Национальной гвардии Украины с 20 февраля 2025 года.

Позиция и выводы суда

Оценивая заявленные требования, суд исходил из положений статьи 192 Семейного кодекса Украины, согласно которым размер алиментов, определенный судебным решением или договоренностью между родителями, может быть впоследствии увеличен или уменьшен по решению суда в случае изменения материального или семейного положения сторон, ухудшения или улучшения состояния здоровья либо в иных случаях, предусмотренных законом.

Суд также обратил внимание на положения статей 180, 181, 182 и 184 Семейного кодекса Украины, которые возлагают на родителей обязанность содержать ребенка до достижения им совершеннолетия, определяют способы взыскания алиментов и устанавливают, что их размер должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка. При этом минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Кроме того, суд отметил, что согласно части четвертой статьи 273 ГПК Украины после вступления в законную силу решения о взыскании периодических платежей каждая из сторон имеет право обратиться в суд с новым иском об изменении их размера или способа взыскания, если изменились обстоятельства, влияющие на определенный судом размер платежей.

При определении размера алиментов суд учел критерии, предусмотренные статьей 182 Семейного кодекса Украины, в частности материальное положение и состояние здоровья ребенка и плательщика алиментов, а также иные обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора.

Суд установил, что ребенок проживает вместе с матерью и находится на ее полном содержании. Вместе с тем определенный решением суда в 2023 году размер алиментов в сумме 3000 грн уже не обеспечивает необходимый уровень материального обеспечения ребенка с учетом его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.

Суд учел доводы истца об увеличении расходов на обеспечение обучения, развития и досуга ребенка, а также инфляционные процессы, подорожание продуктов питания и товаров первой необходимости. Отдельно отмечено, что со времени принятия предыдущего решения увеличился и прожиточный минимум для детей соответствующего возраста. Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», с 1 января 2026 года прожиточный минимум для детей в возрасте от 6 до 18 лет составляет 3512 грн.

Также суд исследовал доказательства относительно материального положения ответчика и установил, что он проходит военную службу по призыву во время мобилизации. Доказательств того, что ответчик не имеет возможности предоставлять ребенку материальное содержание в большем размере либо что на его содержании находятся другие несовершеннолетние дети или нетрудоспособные лица, материалы дела не содержат.

При разрешении спора суд учел и правовые выводы Верховного Суда. В частности, в постановлении от 28 мая 2021 года по делу № 715/2073/20 Верховный Суд указал, что размер алиментов, определенный судебным решением, не является неизменным и может быть пересмотрен в случае изменения обстоятельств, предусмотренных статьей 192 Семейного кодекса Украины.

Также суд сослался на постановление Верховного Суда от 11 марта 2020 года по делу № 759/10277/18, в которой указано, что само по себе отсутствие возможности предоставлять ребенку содержание в определенном размере не входит в перечень обстоятельств, учитываемых при определении размера алиментов, и не освобождает родителей от обязанности содержать ребенка. Верховный Суд подчеркнул, что интересы ребенка имеют приоритет над имущественным положением плательщика алиментов.

Оценивая спор, суд также применил положения Конвенции ООН о правах ребенка, согласно которым во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению их интересов. Суд отметил, что каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его всестороннего развития, а основная обязанность по обеспечению таких условий возлагается на родителей в пределах их финансовых возможностей.

Кроме того, суд учел требования статьи 8 Закона Украины «Об охране детства», согласно которой каждый ребенок имеет право на достаточный уровень жизни для физического, интеллектуального, нравственного, культурного, духовного и социального развития, а также то, что обязанность по его содержанию возлагается на обоих родителей.

Исследовав все доказательства в их совокупности и оценив их в соответствии с требованиями гражданского процессуального законодательства, суд пришел к выводу, что заявленные исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Суд изменил способ взыскания алиментов с твердой денежной суммы в размере 3000 грн ежемесячно на взыскание в размере одной четвертой части от всех видов дохода ответчика ежемесячно, но не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, до достижения ребенком совершеннолетия.

Суд также отметил, что материалы дела не содержат доказательств, которые опровергали бы вывод о необходимости увеличения размера алиментов либо подтверждали невозможность ответчика выплачивать их в размере, определенном судом.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела № 353/506/26 Тлумачский районный суд Ивано-Франковской области удовлетворил иск об изменении способа и размера взыскания алиментов.

Суд изменил определенный предыдущим решением способ исполнения алиментной обязанности и постановил взыскивать с отца в пользу матери алименты на содержание малолетнего ребенка в размере одной четвертой части от всех видов его заработка (дохода) ежемесячно, но не менее 50 процентов установленного законом прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Взыскание алиментов в новом размере подлежит осуществлению со дня вступления решения в законную силу и до достижения ребенком совершеннолетия.

В связи с изменением способа взыскания алиментов суд постановил отозвать исполнительный лист, выданный во исполнение предыдущего решения Тлумачского районного суда Ивано-Франковской области, который находился на исполнении в Ивано-Франковском отделе государственной исполнительной службы.

Кроме того, поскольку истец в соответствии с Законом Украины «О судебном сборе» была освобождена от уплаты судебного сбора, суд взыскал с ответчика в пользу государства судебный сбор в размере 1331 грн 20 коп.

В решении также указано, что заочное решение может быть пересмотрено судом первой инстанции по письменному заявлению ответчика в сроки, определенные Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Ивано-Франковский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения, а если полный текст решения был вручен позднее, — в течение тридцати дней со дня его получения с возможностью восстановления пропущенного процессуального срока в случаях, предусмотренных законом.

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