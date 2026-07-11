В Виннице мужчина купил водительское удостоверение у мошенников и пришел в сервисный центр, потому что документ не появился в «Дие»
Попытка оформить водительское удостоверение через интернет вместо прохождения установленной законом процедуры завершилась вызовом полиции. В сервисном центре МВД в Виннице обнаружили поддельный документ, который мужчина заказал на одном из сайтов, а о проблеме узнал после того, как удостоверение не отображалось в приложении «Дия». Во время проверки администраторы установили признаки подделки, а обстоятельства получения документа теперь выясняют правоохранители.
Поддельное водительское удостоверение обнаружили в сервисном центре МВД
В сервисный центр МВД в Виннице обратился мужчина, который сообщил, что его водительское удостоверение не отображается в приложении «Дия».
Во время проверки выяснилось, что документ он не получал в установленном законом порядке. По словам мужчины, удостоверение он заказал через один из сайтов в интернете, договорившись по телефону с неизвестными лицами. Через некоторое время документ поступил ему по почте.
Как в сервисном центре обнаружили подделку
Администраторы сервисного центра сразу заметили признаки фальсификации документа. В частности, фотография была размещена непропорционально, а QR-код перенаправлял на фальшивую страницу, стилизованную под официальный сайт Главного сервисного центра МВД.
После обнаружения подделки сотрудники сервисного центра вызвали полицию. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства изготовления и получения поддельного удостоверения.
Как законно получить водительское удостоверение
В сервисных центрах МВД напоминают, что первое национальное водительское удостоверение сроком на два года выдается исключительно после прохождения обучения в автошколе и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.
Оформить водительское удостоверение законным путем могут только сервисные центры МВД. Ни один интернет-сайт, посредник или третье лицо не имеет права выдавать или оформлять такие документы.
Граждан призывают не пользоваться сомнительными предложениями в интернете, поскольку это может привести к потере денежных средств, использованию поддельных документов и ответственности, предусмотренной законодательством.
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