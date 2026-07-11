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У Вінниці чоловік купив водійське посвідчення у шахраїв і прийшов до сервісного центру, бо документ не з'явився в «Дії»

08:30, 11 липня 2026
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Під час перевірки у сервісному центрі МВС виявили ознаки підробки, а QR-код документа перенаправляв на фейковий сайт.
У Вінниці чоловік купив водійське посвідчення у шахраїв і прийшов до сервісного центру, бо документ не з'явився в «Дії»
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Спроба оформити водійське посвідчення через інтернет замість проходження встановленої законом процедури завершилася викликом поліції. У сервісному центрі МВС у Вінниці виявили підроблений документ, який чоловік замовив на одному із сайтів, а про проблему дізнався після того, як посвідчення не відображалося у застосунку «Дія». Під час перевірки адміністратори встановили ознаки підробки, а обставини отримання документа тепер з'ясовують правоохоронці.

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Підроблене посвідчення водія виявили у сервісному центрі МВС

До сервісного центру МВС у Вінниці звернувся чоловік, який повідомив, що його посвідчення водія не відображається у застосунку «Дія».

Під час перевірки з'ясувалося, що документ він не отримував у встановленому законом порядку. За словами чоловіка, посвідчення він замовив через один із сайтів в інтернеті, домовившись телефоном із невідомими особами. Через деякий час документ надійшов йому поштою.

Як у сервісному центрі виявили підробку

Адміністратори сервісного центру одразу помітили ознаки фальсифікації документа. Зокрема, фотографія була розміщена непропорційно, а QR-код перенаправляв на фейкову сторінку, стилізовану під офіційний сайт Головного сервісного центру МВС.

Після виявлення підробки працівники сервісного центру викликали поліцію. Правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини виготовлення та отримання фальшивого посвідчення.

Як законно отримати посвідчення водія

У сервісних центрах МВС нагадують, що перше національне посвідчення водія строком на два роки видається виключно після проходження навчання в автошколі та успішного складання теоретичного і практичного іспитів.

Оформити водійське посвідчення законним шляхом можуть лише сервісні центри МВС. Жоден інтернет-сайт, посередник чи стороння особа не має права видавати або оформлювати такі документи.

Громадян закликають не користуватися сумнівними пропозиціями в інтернеті, адже це може призвести до втрати коштів, використання підроблених документів та відповідальності, передбаченої законодавством.

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