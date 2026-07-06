Російська музика в автомобілі й сторіз у TikTok: де закінчується особисте життя і починається відповідальність

Чи вважається сторіз у соціальних мережах публічним поширенням музичного твору та які саме обмеження сьогодні встановлені українським законодавством?

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Після початку повномасштабної війни питання використання російського культурного продукту в Україні набуло не лише суспільного, а й правового значення. Держава запровадила низку обмежень, покликаних захистити інформаційний простір від контенту країни-агресора, однак навколо цих нововведень досі існує чимало непорозумінь.

У соціальних мережах регулярно з’являються повідомлення про нібито штрафи за прослуховування російських пісень у власному автомобілі або навіть за використання таких композицій у сторіз Instagram чи TikTok. Водночас далеко не вся поширена інформація відповідає чинному законодавству.

Чи дійсно водія можуть оштрафувати лише через увімкнену російську музику? Чи вважається сторіз у соціальних мережах публічним поширенням музичного твору? І які саме обмеження сьогодні встановлені українським законодавством?

Що саме забороняє Закон №2310-IX

Основним нормативним актом, який регулює це питання, став Закон України №2310-IX від 19 червня 2022 року. Саме ним були внесені зміни до Закону України «Про культуру». Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про культуру», забороняється публічне виконання, демонстрування, показ та інше публічне використання фонограм, відеограм, музичних кліпів і творів виконавців, які після 1991 року є або були громадянами держави-агресора.

Водночас закон не містить положень, які б забороняли громадянам слухати російську музику для особистих потреб. Обмеження стосуються саме її публічного використання, тобто випадків, коли музичний твір відтворюється для невизначеного кола осіб. Саме це розмежування є принциповим для правильного застосування законодавства.

Чи можна слухати російські пісні у власному автомобілі

Чинне законодавство не встановлює прямої заборони на прослуховування російськомовних пісень у приватному автомобілі. Якщо музика звучить виключно для самого водія або пасажирів транспортного засобу, таке використання вважається приватним. Закон України «Про культуру» не поширює встановлені ним обмеження на особисте прослуховування музичних творів.

Однак ситуація може змінитися, якщо відтворення музики фактично виходить за межі приватного користування. Наприклад, якщо автомобіль рухається із відкритими вікнами, на парковці використовується потужна акустична система або музика лунає настільки голосно, що її безперешкодно чують випадкові перехожі, можуть виникнути питання щодо того, чи не набуває таке відтворення ознак публічного виконання.

При цьому закон не містить визначення, що приватний автомобіль автоматично є громадським місцем. Саме тому кожна конкретна ситуація повинна оцінюватися індивідуально з урахуванням усіх обставин. Інакше кажучи, відповідь на питання, чи можна голосно слухати російську музику в автомобілі, залежить не лише від місця її відтворення, а й від того, чи стає вона доступною для необмеженого кола осіб.

Чи передбачений штраф

Останнім часом у соціальних мережах активно поширюється інформація про штрафи у розмірі 25 тисяч гривень за російську музику в автомобілі. Насправді такі повідомлення не відповідають чинному законодавству.

Дійсно, у Верховній Раді неодноразово реєструвалися законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності за порушення встановлених обмежень, однак жодна з них наразі не передбачає автоматичного накладення штрафу лише через прослуховування російської музики у власному транспортному засобі.

Водночас якщо гучне відтворення музики порушує громадський порядок або вимоги щодо додержання тиші, до особи можуть бути застосовані положення статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У цьому випадку відповідальність настає не через походження чи мову музичного твору, а виключно через порушення правил додержання тиші.

Чи можна публікувати сторіз із російською музикою: що говорить закон

Найбільше запитань сьогодні виникає саме щодо використання російської музики у соціальних мережах. Якщо із трансляцією таких композицій у кафе, ресторанах, торговельних закладах чи громадському транспорті законодавство визначилося достатньо чітко, то щодо Instagram, TikTok, Facebook та інших платформ ситуація не є настільки однозначною.

Закон України №2310-IX, яким було доповнено Закон України «Про культуру» статтею 15-1, забороняє публічне виконання, публічне сповіщення, демонстрування та інші способи публічного використання фонограм, відеограм і музичних кліпів виконавців, які є або були громадянами держави-агресора після 1991 року. Разом із тим у законі відсутня будь-яка окрема згадка про соціальні мережі чи розміщення користувачами відеоконтенту на цифрових платформах. Саме через це питання правової кваліфікації сторіз або коротких відео залишається дискусійним.

З одного боку, історія в Instagram або відео в TikTok є відкритою публікацією, доступною для перегляду іншими користувачами. Якщо така публікація супроводжується музичним твором російського виконавця, який підпадає під законодавчі обмеження, можна стверджувати, що відбувається його поширення серед невизначеного кола осіб.

З іншого боку, українське законодавство наразі не містить норми, яка прямо встановлювала б адміністративну чи іншу юридичну відповідальність саме за розміщення такого контенту в особистих акаунтах соціальних мереж. Іншими словами, спеціальної заборони на публікацію сторіз із російською музикою сьогодні не існує.

Водночас це не означає, що використання такого контенту завжди перебуватиме поза межами правової оцінки. Якщо музичний супровід використовується суб’єктом господарювання для просування власної діяльності – наприклад, рестораном, кафе, нічним клубом, магазином або салоном краси, – така публікація вже може розглядатися як один зі способів публічного використання музичного твору в межах господарської діяльності. У такому випадку оцінка правомірності здійснюватиметься з урахуванням вимог статті 15-1 Закону України «Про культуру».

Судова практика: чи існують штрафи за публікації в соцмережах контенту із російською музикою

Окремі судові рішення вже свідчать, що контент у соцмережах може стати предметом судового розгляду, але не через сам факт використання російської музики. Наприклад, у 2025 році на Львівщині суд у справі № 446/2970/25 притягнув матір неповнолітньої до адміністративної відповідальності за статтею 184 КУпАП через опубліковане донькою відео у TikTok із російською музикою та нецензурною лексикою. Однак суд розглядав справу не як порушення законодавства про заборону російської музики, а як неналежне виконання батьківських обов’язків. Тобто підставою відповідальності стала поведінка дитини, а не використання музичного твору. Сума штрафу склала 850 грн, а також 665,60 грн судового збору.

Натомість судова практика вже містить приклади притягнення до відповідальності закладів громадського харчування та організаторів заходів, які публічно транслювали російські пісні. Так, у 2025 році Бориспільський міськрайонний суд у справі №359/7565/25 оштрафував на 425 гривень директора розважального комплексу після концерту, під час якого виконувалися російськомовні композиції.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» раніше, в Києві притягнули до адміністративної відповідальності 28-річну мешканку житлового комплексу, яка у День жалобі за жертвами ракетної атаки слухала російську музику та танцювала на балконі. Стостовно жінки склали адміністративний протокол за ст 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Санкція цієї статті передбачає від 51 до 119 грн штрафу.

Таким чином, станом на сьогодні говорити про існування сталої судової практики щодо штрафів саме за сторіз із російською музикою не можна. Проте, враховуючи розвиток законодавства та увагу держави до захисту інформаційного простору, не виключено, що в майбутньому питання публікації такого контенту в соціальних мережах стане предметом окремого правового регулювання або судового тлумачення.

У підсумку зазначимо, що українське законодавство не встановлює заборони на приватне прослуховування російської музики у власному автомобілі чи вдома. Обмеження стосуються саме публічного використання творів виконавців, які є або були громадянами держави-агресора, що передбачено статтею 15-1 Закону України «Про культуру» (у редакції Закону №2310-IX). Щодо публікації сторіз у соціальних мережах, то спеціальної законодавчої заборони або окремої відповідальності наразі немає.

Водночас у випадках, коли такі публікації використовуються для комерційної діяльності чи фактично є способом публічної трансляції музичного контенту, вони можуть отримати іншу правову оцінку. Саме тому варто розмежовувати приватне користування музикою та її поширення серед необмеженого кола осіб. Перший випадок сьогодні не заборонений законом, другий – уже може підпадати під встановлені державою обмеження, спрямовані на захист українського інформаційного та культурного простору.

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