Хижняк побив непереможного француза, а Джошуа нокаутував Пренгу

Британець Ентоні Джошуа та українець Олександр Хижняк здобули перемоги під час вечору боксу у Джидді.

Фото: Getty Images

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Український боксер Олександр Хижняк здобув свою другу перемогу на професійному ринзі. «Полтавський танк» у Джидді у другому раунді нокаутував Ленні Патрача з Франції.

У другому раунді француз пропустив сильний удар від українця і впав в нокдаун. Рефері дозволив Патрачу продовжити поєдинок, але вже за кілька секунд Ленні знову опинився на канвасі, після чергової атаки Хижняка, яка завершилася нокаутом.

Головною подією вечора став бій у суперважкій вазі між колишнім дворазовим чемпіоном світу Ентоні Джошуа та албанським боксером Крістіаном Пренгою.

Початок усіх шокував — Джошуа двічі побував у нокдауні вже в першому раунді. Однак британець швидко відновився і переломив хід бою: у другому раунді почав діяти першим номером, притиснув суперника до канатів і серією ударів відправив його в нокаут — Пренга не зміг піднятися.

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