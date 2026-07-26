Хижняк побив непереможного француза, а Джошуа нокаутував Пренгу
Український боксер Олександр Хижняк здобув свою другу перемогу на професійному ринзі. «Полтавський танк» у Джидді у другому раунді нокаутував Ленні Патрача з Франції.
У другому раунді француз пропустив сильний удар від українця і впав в нокдаун. Рефері дозволив Патрачу продовжити поєдинок, але вже за кілька секунд Ленні знову опинився на канвасі, після чергової атаки Хижняка, яка завершилася нокаутом.
Головною подією вечора став бій у суперважкій вазі між колишнім дворазовим чемпіоном світу Ентоні Джошуа та албанським боксером Крістіаном Пренгою.
Початок усіх шокував — Джошуа двічі побував у нокдауні вже в першому раунді. Однак британець швидко відновився і переломив хід бою: у другому раунді почав діяти першим номером, притиснув суперника до канатів і серією ударів відправив його в нокаут — Пренга не зміг піднятися.
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