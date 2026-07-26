Пільги на придбання твердого пічного побутового палива: що треба знати

Під час призначення пільги на придбання твердого пічного побутового палива враховується інформація про отримання або неотримання одноразової грошової допомоги на придбання палива за рахунок міжнародних організацій.

Фото: aliceforestryco.ca

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Із 2026 року порядок надання пільг на придбання твердого пічного побутового палива та скрапленого газу зазнав важливих змін. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

ПФУ призначає пільги на оплату житлово-комунальних послуг і на придбання твердого палива в межах єдиного механізму.

Крім того, під час призначення пільги на придбання твердого пічного побутового палива враховується інформація про отримання або неотримання одноразової грошової допомоги на придбання палива за рахунок міжнародних організацій. Це дозволяє уникнути подвійного фінансування одного й того ж виду допомоги та забезпечує надання підтримки тим громадянам, які дійсно її потребують. При цьому право пільговиків на отримання пільг залишається гарантованим, а призначення здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням усіх наявних відомостей.

Чи потрібно пільговикам подавати підтвердження щодо отримання міжнародної допомоги?

Громадянам не потрібно самостійно подавати підтвердження щодо отримання міжнародної допомоги. Відповідна інформація надходить до Пенсійного фонду України в порядку інформаційної взаємодії між уповноваженими органами.

Водночас зазначені зміни спрямовані на забезпечення адресності державної підтримки та справедливого розподілу бюджетних коштів. Завдяки інформаційній взаємодії між державними органами та міжнародними партнерами під час розгляду звернень враховуються відомості про надану громадянам допомогу на придбання твердого пічного побутово палива.

Строки початку виплати

Після отримання інформації про факт ненадання пільговику одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива за рахунок коштів міжнародних організацій, Пенсійний фонд України починаючи з опалювального сезону 2026/27 року в листопаді виплачує розраховану пільгу на придбання твердого пічного побутового палива.

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