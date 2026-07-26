Ворог завдав по Києву ракетного удару: у трьох районах виникли пожежі

У Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах столиці виникли пожежі.

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У ніч на 26 липня Росія завдала ракетного удару по Києву. Через обстріл виникли пожежі у Деснянському, Шевченківському та Солом’янському районах. Про це повідомила ДСНС.

Зазначається, що у Деснянському районі згорів склад, а також 10 машин і вантажівка на парковці.

«У Шевченківському палала 4-поверхова відселена будівля, а в Солом’янському — сталася пожежа й руйнування в нежитловому приміщенні. Всі пожежі ліквідовані», — йдеться у повідомленні.

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