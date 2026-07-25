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Фотограф собак програла справу про порушення авторських прав щодо створеної ШІ комікс-версії її фото

22:00, 25 липня 2026 120
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Німецький суд дозволив використовувати фото для створення ШІ-зображень
Фотограф собак програла справу про порушення авторських прав щодо створеної ШІ комікс-версії її фото
Фото: petapixel.com
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Фотограф, яка спеціалізується на підводних портретах собак, програла судову справу щодо авторських прав на згенероване штучним інтелектом зображення у стилі коміксу, створене на основі однієї з її фотографій. Суд постановив, що таке зображення не порушує її авторських прав, пише Petapixel.

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Вищий суд Німеччини ухвалив, що перетворення чужої фотографії на зображення у стилі коміксу за допомогою ШІ не є автоматичним порушенням авторського права. Це рішення стало знаковим для країни.

Справа стосувалася фотографа, яка продає підводні фотографії собак. Фотограф подала позов проти свого колишнього бізнес-партнера, який використав одну з її оригінальних фотографій — із собакою, що пірнає до червоної іграшки, — як вхідні дані для програмного забезпечення зі штучним інтелектом, яке створило її версію у стилі коміксу. Згодом колишній партнер опублікував ШІ-зображення на своєму вебсайті.

Оригінальна фотографія показувала собаку, який під водою тягнеться до червоної іграшки. Зображення мало щільне кадрування, малу глибину різкості та динамічний реалістичний вигляд. ШІ-згенерована версія зберегла той самий мотив, але перетворила його на мультяшне зображення: собаку показано повністю, а його лапи навмисно збільшено, щоб надати більш грайливого вигляду.

Фотограф подала позов проти колишнього партнера через публікацію ШІ-згенерованого зображення, створеного на основі її захищеної авторським правом фотографії. Проте німецький суд відхилив позов. Суд встановив, що ШІ-зображення не копіює елементи оригінальної фотографії, які підлягають правовій охороні, зокрема кадрування, перспективу, освітлення та різкість. Самі ж сюжет і мотив фотографії авторським правом не охороняються.

Суд встановив, що ШІ-згенероване зображення змінило творчі елементи фотографії: використано інше кадрування, інший ракурс і пласке мультяшне відтворення замість реалістичного стилю та малої глибини різкості оригіналу. Оскільки ШІ-версія зберегла лише сюжет, який не охороняється авторським правом, але не відтворила творчі елементи фотографії, суд дійшов висновку, що порушення авторських прав не відбулося.

«Обсяг охорони фотографічного твору зазвичай обмежується вибором композиції кадру, перспективи, освітлення, а також різкістю або розмитістю, досягнутою завдяки правильному поєднанню діафрагми та витримки», — зазначив суд. «Предмет зображення та його мотив, як правило, не підлягають правовій охороні».

Ця справа стала продовженням іншого резонансного рішення німецького суду щодо фотографа зі стокових платформ Роберта Кнешке, який подав позов до компанії LAION після того, як виявив «величезну кількість» своїх фотографій в одній із її баз даних зображень. Цей датасет використовувався великими технологічними компаніями для навчання генераторів зображень на основі штучного інтелекту. Суд постановив, що оскільки LAION надає цей набір даних безкоштовно, його використання підпадає під виняток для некомерційних наукових досліджень.

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суд Німеччина штучний інтелект ШІ

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