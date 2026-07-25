Пенсія на новий рахунок: як змінити банківські реквізити онлайн

Для зміни банківських реквізитів треба зробити шість кроків.

Фото: zn.ua

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Змінити спосіб виплати пенсії або банківські реквізити можна різними способами: звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України або подати дистанційно засобом вебпорталу електронних послуг. Про це нагадав ПФУ.

Крок 1. На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку “Вхід” та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі “Щодо пенсійного забезпечення” оберіть опцію “Внесення змін до пенсійної справи”.

Крок 3. У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть опцію “Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати – з пошти на банк або зміни банківських реквізитів)”.

Крок 4. Заповніть поля заяви, позначені зірочкою ”*”. Важливо: номер банківського рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 цифр та літер.

Крок 5. Завантажте заздалегідь відскановані документи (паспорт заявника; ідентифікаційний номер, пенсійне посвідчення тощо) скориставшись кнопкою “Додати файл”. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і підтвердьте (поставивши відповідні позначки), що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Фонду про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення. Натисніть “Сформувати заяву”.

Крок 6. Ретельно перевірте дані сформованої заяви та підпишіть її за допомогою КЕП, натиснувши кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”.

З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі “Мої звернення”.

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