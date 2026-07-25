Пенсия на новый счет: как изменить банковские реквизиты онлайн

Для изменения банковских реквизитов необходимо выполнить шесть шагов.

Фото: zn.ua

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Изменить способ выплаты пенсии или банковские реквизиты можно разными способами: обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или подать заявление дистанционно через веб-портал электронных услуг. Об этом напомнил ПФУ.

Шаг 1. На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Вход» и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе «По пенсионному обеспечению» выберите опцию «Внесение изменений в пенсионное дело».

Шаг 3. В открывшемся окне из перечня заявлений выберите опцию «Заявление об изменении способа выплаты пенсии (в случае изменения способа выплаты — с почты на банк или изменения банковских реквизитов)».

Шаг 4. Заполните поля заявления, отмеченные звездочкой «*». Важно: номер банковского счета указывается в международном формате IBAN, который состоит из 29 цифр и букв.

Шаг 5. Загрузите заранее отсканированные документы (паспорт заявителя, идентификационный номер, пенсионное удостоверение и т. д.), воспользовавшись кнопкой «Добавить файл». Дайте согласие на передачу и обработку персональных данных и подтвердите (поставив соответствующие отметки), что вы ознакомлены с необходимостью сообщать органам Фонда об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение. Нажмите «Сформировать заявление».

Шаг 6. Тщательно проверьте данные сформированного заявления и подпишите его с помощью КЭП, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

С результатами рассмотрения заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».

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