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В Украине предлагается создать государственный реестр жертв политических репрессий и ввести отдельный День памяти

20:37, 25 июля 2026 80
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Кабинет Министров призывают поддержать создание государственного реестра жертв политических репрессий, отдельного Дня памяти и единого цифрового архива исторических документов.
В Украине предлагается создать государственный реестр жертв политических репрессий и ввести отдельный День памяти
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Вопросы документирования политических репрессий, сохранения архивных материалов, установления имен погибших и пострадавших, а также обеспечения доступа к историческим документам остаются частью работы по сохранению исторического наследия. Отдельное внимание также уделяется сохранению памятных мест и исследованию событий прошлого.

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На этом фоне в Кабинет Министров Украины подали петицию с призывом реализовать комплекс государственных мер по увековечению памяти украинцев, ставших жертвами политических и этнически мотивированных репрессий в 1930–1947 годах.

Авторы обращения просят правительство инициировать и поддержать меры, направленные на восстановление исторической справедливости и достойное увековечение памяти украинцев, ставших жертвами политических репрессий, массовых убийств, депортаций, принудительных переселений и других форм преследования на территории современной Украины, а также на украинских этнических землях, которые сегодня входят в состав Польши.

В обращении отмечается, что речь идет о преступлениях и преследованиях в отношении украинского населения, совершенных польскими государственными органами, военными формированиями и другими структурами, действовавшими в различные исторические периоды 1930–1947 годов.

Отдельно подчеркивается необходимость сохранения памяти об украинских военнослужащих и участниках освободительного движения, в частности военнослужащих Украинской Галицкой армии, членах Организации украинских националистов, бойцах Украинской повстанческой армии, а также других украинских военных формирований и партизанских отрядов, которые погибли или подверглись репрессиям.

Что предлагают

В петиции №41/010336-26эп предлагается:

  • признать на государственном уровне необходимость комплексного исследования, документирования и увековечения памяти украинцев, ставших жертвами политических и этнически мотивированных репрессий, депортаций и других форм насилия в 1930–1947 годах;
  • создать Единый государственный реестр украинцев — жертв политических и этнически мотивированных репрессий с поименными сведениями о репрессированных, депортированных, принудительно переселенных, убитых, расстрелянных и других пострадавших;
  • создать отдельный централизованный государственный реестр погибших и репрессированных украинских военнослужащих и участников освободительного движения;
  • создать единый государственный цифровой архив документов, исторических материалов, фотографий, карт и свидетельств очевидцев, обеспечив его постоянное пополнение и открытый доступ в соответствии с законодательством;
  • интегрировать в государственные реестры и цифровой архив имеющиеся архивные документы и результаты исследований, которые хранятся в государственных архивах, музеях, научных учреждениях и Украинском институте национальной памяти;
  • инициировать сотрудничество с Польшей и другими государствами для получения доступа к архивным документам, необходимым для установления полного поименного списка жертв;
  • обеспечить государственную поддержку научных исследований, архивно-поисковых работ, поиска мест захоронений, проведения эксгумаций, благоустройства памятных мест и сооружения мемориалов;
  • учредить День памяти украинцев — жертв политических, этнически мотивированных репрессий, депортаций и других форм насилия 1930–1947 годов;
  • разработать долгосрочную государственную программу по сохранению памяти об украинцах, пострадавших в результате политических репрессий и этнически мотивированного насилия;
  • обеспечить открытость результатов исторических исследований и создать общедоступную электронную базу данных, а также интерактивную карту мест захоронений и памятных мест.

Авторы считают, что создание централизованной государственной системы учета жертв, цифровизация архивов, поддержка научных исследований и достойное увековечение памяти погибших будут способствовать восстановлению исторической справедливости и сохранению национальной памяти.

Отметим, что в Украине уже ежегодно в третье воскресенье мая отмечают День памяти жертв политических репрессий. В то же время, авторы петиции предлагают ввести отдельный День памяти украинцев — жертв политических, этнически мотивированных репрессий, депортаций и других форм насилия 1930–1947 годов.

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Кабинет Министров Украины Украина петиция

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