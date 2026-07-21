Через 10 лет Украине понадобится почти 15 млн работников — в каких сферах ожидают наибольшего дефицита

Украина ищет баланс между преодолением кадрового дефицита, защитой внутреннего рынка труда и контролем за миграционными процессами.

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Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 21 июля в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов состоялись слушания на тему: «Рынок занятости Украины под давлением: привлечение иностранной рабочей силы, защита украинских работников и контроль государства за миграционными процессами».

В настоящее время Украина сталкивается с масштабным дефицитом работников, однако привлечение иностранцев не может автоматически рассматриваться как ответ на нехватку кадров. В Министерстве экономики подчеркивают необходимость прежде всего активнее привлекать внутренние трудовые ресурсы. В то же время для иностранных работников государство должно создать единую систему, которая позволит отслеживать весь путь человека — от получения разрешения на трудоустройство до фактического начала работы и прекращения трудовых отношений.

Украине к 2036 году может понадобиться почти 15 млн занятых

По оценкам Минэкономики, на подконтрольной Украине территории проживает около 25,9 млн человек. Среди них примерно 13,1 млн являются занятыми, 7,2 млн — люди в возрасте 65 лет и старше, а 5,1 млн — дети.

В то же время прогноз Министерства экономики на 2026–2036 годы, подготовленный совместно с компанией BMG, предусматривает рост потребности экономики в работниках примерно до 14,6 млн занятых лиц к 2036 году.

Наибольший дефицит прогнозируют в технических, инженерных, производственных и строительных профессиях, а также в медицине, торговле и сфере услуг.

Однако в Минэкономики подчеркивают, что это не означает, что прогнозируемый дефицит необходимо автоматически закрывать за счет иностранцев. Государство должно сначала использовать внутренний потенциал — путем переобучения, стимулирования трудоустройства и социального сопровождения людей, которые сегодня сталкиваются с барьерами для выхода на рынок труда.

В 2025 году выдали более 9,5 тысячи разрешений, но тысячи из них отозвали

В то же время, по данным Государственной службы занятости, в 2021 году было выдано и продлено 21 780 разрешений на трудоустройство иностранцев. После начала полномасштабного вторжения показатель резко снизился: в 2023 году было выдано и продлено около 4500 разрешений.

В 2025 году их количество выросло до 9582, из которых 7483 были новыми разрешениями.

Однако выданное разрешение не означает, что иностранец фактически приехал в Украину и начал работать.

В 2025 году было отозвано около 3300 разрешений. Среди причин называли непредоставление работодателем подписанного трудового договора, прекращение трудовых отношений и неуплату единого социального взноса.

Именно эта статистика демонстрирует одну из проблем действующей системы: выданное разрешение автоматически не означает фактического приезда и трудоустройства иностранца. При этом информация о дальнейшем пути работника распределена между различными государственными органами, что создает потребность в единой системе контроля и обмена данными.

Почти 40% разрешений приходится на Киев

Иностранные работники распределены между регионами неравномерно.

В 2025 году в Днепропетровской области было выдано 95 разрешений, в Харьковской — 60, Донецкой — 11, Запорожской — 8, Херсонской — 1.

Больше всего разрешений традиционно выдают в Киеве — почти 40% от общего количества. Среди других регионов с наибольшим количеством разрешений называли Киевскую, Львовскую и Одесскую области.

Во время слушаний отдельно подчеркивалась необходимость учитывать территориальный аспект: важно понимать, могут ли иностранные работники закрывать кадровый дефицит именно в тех регионах и общинах, где он является наиболее острым.

Больше всего разрешений получают граждане Индии и Турции

В 2025 году больше всего разрешений на трудоустройство было выдано гражданам Индии — 1023 разрешения.

На втором месте была Турция — 662 разрешения. Также среди стран, граждане которых чаще всего получали разрешения, называли Узбекистан, Азербайджан и Пакистан.

Ранее традиционным лидером по количеству привлеченных работников была Турция.

Минэкономики хочет видеть весь путь иностранного работника

Одной из главных проблем называют отсутствие полноценной единой системы трекинга.

Сейчас процедуры привлечения иностранцев распределены между несколькими органами. Участники слушаний обращали внимание на необходимость создания системы, которая позволила бы видеть, что происходит с иностранцем после получения разрешения:

приехал ли он в Украину;

заключил ли трудовой договор;

фактически ли работает;

прекратил ли трудовые отношения;

имеет ли законные основания для дальнейшего пребывания в Украине.

Заместитель министра экономики назвала цифровизацию процедур и создание системы трекинга одним из ключевых направлений работы. В частности, обсуждается финансовый механизм, который мог бы обеспечивать средства для поиска и возвращения иностранца, если после приезда в Украину он фактически исчезает, а работодатель прекращает взаимодействие с государственными органами.

В Минэкономики также говорят о переходе к таргетированному привлечению иностранцев.

Речь идет об определении:

приоритетных специальностей;

категорий специалистов, в которых нуждается украинская экономика;

стран, из которых целесообразно привлекать трудовых мигрантов;

Критериев безопасности и интеграции.

На создание нормативной базы и базовой инфраструктуры для такой системы, по словам представителя Минэкономики, ориентировочно потребуется год.

В первую очередь следует привлекать украинцев — ветеранов, внутренне перемещенных лиц, женщин, людей старшего возраста и людей с инвалидностью. И только если внутренний трудовой потенциал не позволяет закрыть конкретную потребность, привлекать иностранных работников.

Иностранные студенты и ветераны-иностранцы

Отдельно во время слушаний говорили об иностранных студентах. До начала полномасштабного вторжения в украинских учреждениях высшего образования обучались около 80–120 тысяч иностранцев. Сейчас их количество, согласно приведенным данным, составляет менее 20 тысяч.

В Минэкономики считают, что иностранные студенты могут стать одним из каналов привлечения специалистов. Человек, который несколько лет учился в Украине, адаптировался к украинской среде и потенциально выучил язык, может быть лучше подготовлен к работе в Украине.

Также участники слушаний поднимали вопрос иностранцев, которые воевали за Украину. В частности, предлагалось упростить процедуры для таких военнослужащих после демобилизации, увеличить срок пребывания, необходимый для оформления документов, с трех до шести месяцев, а также учесть вопросы их семей.

Таким образом, главный вопрос, который обсуждался во время слушаний, заключается не только в том, сколько иностранцев Украина может привлечь. Речь идет о том, способно ли государство контролировать этот процесс после выдачи разрешения, определять, какие именно специалисты ему нужны, и одновременно использовать собственный трудовой потенциал.

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