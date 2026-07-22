Пенсия в 2027 году: сколько лет страхового стажа нужно для выхода в 60, 63 и 65 лет

Со следующего года для выхода на пенсию в 60 лет украинцам понадобится не менее 34 лет страхового стажа.

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В Украине постепенно ужесточаются требования к продолжительности страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту.

Уже со следующего года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь не менее 34 лет страхового стажа. В дальнейшем это требование будет повышаться, и в 2028 году составит уже не менее 35 лет.

После 2028 года повышение минимального страхового стажа пока не планируется. Вместе с тем неизвестно, как долго будут действовать именно такие критерии.

Со следующего года право на пенсию по возрасту будет определяться в зависимости от имеющегося страхового стажа:

в 60 лет — при наличии не менее 34 лет страхового стажа;

в 63 года — если страховой стаж составляет от 24 до 34 лет;

в 65 лет — при наличии от 15 до 24 лет страхового стажа.

Лица, которые не будут иметь минимально необходимых 15 лет страхового стажа, не смогут оформить пенсию по возрасту. В таком случае они смогут обратиться за государственной социальной помощью, однако ее назначение будет зависеть от соответствия требованиям законодательства и установленным критериям.

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