НБУ выпустил памятную монету к 30-летию Конституции Украины: как она выглядит

Нацбанк ввел в обращение серебряную монету номиналом 10 гривен, посвященную принятию Основного закона Украины в 1996 году.

Фото: НБУ

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По случаю годовщины Национальный банк ввел в обращение памятную монету «30 лет Конституции Украины». Ее презентовали во время торжеств в парламенте при участии заместителя председателя НБУ Алексея Шабана.

По его словам, монета символизирует связь между поколениями и значение решений, принятых 30 лет назад, для современности. Он также подчеркнул, что сильное государство основано на уважении к закону, человеку и собственным принципам, а принятие Конституции закрепило основы демократии, верховенства права, прав и свобод человека, территориальной целостности и государственного суверенитета.

Памятная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра.

На аверсе размещена надпись «30 ЛЕТ ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ УКРАИНЫ», а также перечень исторических этапов развития конституционной традиции: Конституция Филиппа Орлика 1710 года, Конституция УНР 1918 года, Временный Основной закон ЗУНР 1918 года, Конституционные законы Карпатской Украины 1939 года, а также конституции советского периода (1919, 1929, 1937, 1978 годы) и дата принятия Конституции Украины — 28 июня 1996 года в 9:18.

На реверсе изображены стилизованные корни дуба со скрытой надписью «КОНСТИТУЦИЯ». Корни символизируют историческую преемственность и правовую преемственность, листья — современное развитие и гражданскую ответственность, плоды — желуди — потенциал будущего, а ростки — новые поколения Украины.

Дизайн монеты разработала Александра Кучинская. Тираж — до 10 000 штук.

Приобрести монету можно будет в интернет-магазине НБУ и в банках-дистрибьюторах. Информацию о начале продаж обещают опубликовать дополнительно на их официальных ресурсах.

Фото: НБУ

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