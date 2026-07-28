ТЦК не посетила мать военнослужащего с инвалидностью I группы, нуждающуюся в постоянном уходе, но отказала ему в увольнении — какое решение принял суд

Суд установил, что комиссия даже не посетила место проживания женщины, нуждающейся в постоянном постороннем уходе.

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Военнослужащий, который просил подтвердить необходимость постоянного ухода за матерью с инвалидностью I «Б» группы для увольнения со службы по семейным обстоятельствам, обжаловал в суде выводы территориального центра комплектования и социальной поддержки. Суд пришел к выводу, что проверка была проведена формально, а ее результаты не соответствовали фактическим обстоятельствам дела.

В чем заключался спор

Военнослужащий обратился в Полтавский окружной административный суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, в котором просил:

признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по составлению акта проверки семейного положения военнослужащего воинской части от 12 января 2026 года, которым не подтверждено осуществление постоянного ухода военнослужащим через других членов семьи, обязанных осуществлять уход за его матерью;

обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки повторно провести проверку семейного положения военнослужащего и выдать акт проверки семейного положения, в котором подтвердить факт необходимости постоянного ухода за матерью, по форме, установленной приложением 23 к Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Министерства обороны Украины № 170 от 10 апреля 2009 года.

Позиция военнослужащего

Истец обосновывал свои требования тем, что 27 марта 2022 года его призвали на военную службу. В процессе прохождения службы возникли семейные обстоятельства, которые объективно делают невозможным дальнейшее исполнение воинского долга, а именно необходимость постоянного постороннего ухода за матерью, которая является лицом с инвалидностью первой группы «Б» с 5 марта 2025 года на бессрочной основе. В связи с существенным ухудшением состояния здоровья мать не может самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Решением экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица от 7 апреля 2025 года матери установлена инвалидность первой «Б»-подгруппы на бессрочной основе с четким указанием необходимости постоянного постороннего ухода. Это подтверждается заключениями врачебно-консультативной комиссии и заключениями о наличии нарушений функций организма, из-за которых лицо не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя и нуждается в постоянном постороннем уходе.

После смерти отца мать осталась одна. Военнослужащий подал рапорт о проведении проверки семейного положения с целью увольнения с военной службы на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». К рапорту были приложены документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность матери, необходимость в уходе, нотариально заверенные заявления других родственников о невозможности и нежелании осуществлять постоянный уход, справки о составе семьи и т. п.

Почему ТЦК отказал

По результатам проверки ТЦК и СП составил акт от 12 января 2026 года, в котором с помощью Государственного реестра актов гражданского состояния граждан было установлено наличие лиц первой и второй степени родства. В акте указано, что факт необходимости осуществления постоянного ухода не подтвержден. Другие родственники указывали на невозможность и нежелание осуществлять уход, что, по мнению ответчика, не является уважительной причиной.

Истец считал, что комиссия не посетила заявленное место жительства матери, не выяснила фактические обстоятельства отдельного проживания других родственников, имеющих собственные семьи и малолетних детей, и подошла к проверке формально.

Что решил суд

Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело № 440/4448/26 в порядке письменного производства по правилам упрощенного искового производства и вынес решение удовлетворить административный иск.

Суд признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по составлению акта проверки семейного положения военнослужащего от 12 января 2026 года, в котором не подтверждено осуществление постоянного ухода со стороны других членов семьи.

Суд обязал ТЦК и СП повторно провести проверку семейного положения военнослужащего и выдать акт проверки семейного положения, которым подтвердить факт необходимости осуществления постоянного ухода за матерью, в форме, установленной приложением 23 к Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Министерства обороны Украины № 170 от 10 апреля 2009 года.

Суд взыскал в пользу истца за счет бюджетных ассигнований территориального центра комплектования и социальной поддержки расходы по уплате судебного сбора в сумме 1331,20 гривен.

Почему суд встал на сторону истца

Суд отметил, что в соответствии с абзацем 13 пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» во время действия военного положения военнослужащие освобождаются от военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, в частности, в связи с необходимостью осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей, являющимся лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства или если другие члены семьи сами нуждаются в постоянном уходе.

В соответствии с Инструкцией об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины комиссия по проверке семейного положения обязана посетить заявленное место жительства лица, за которым осуществляется уход, проверить сведения о наличии других членов семьи и составить акт по установленной форме. Суд установил, что комиссия не посетила место проживания матери, не учла, что другие родственники не проживают совместно с ней, не связаны общим бытом и проживают отдельно, а потому не считаются членами семьи в понимании статьи 3 Семейного кодекса Украины и не могут осуществлять постоянный уход. Вывод акта о том, что факт необходимости осуществления постоянного ухода не подтвержден, является необоснованным и формальным.

Суд сослался на принцип верховенства права, обязанность субъекта властных полномочий действовать на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины, а также на необходимость эффективной защиты прав лиц с инвалидностью в соответствии с Конвенцией ООН о правах лиц с инвалидностью.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или прекращения апелляционного производства либо вынесения постановления судом апелляционной инстанции по итогам апелляционного пересмотра. Решение может быть обжаловано в Второй апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня вынесения полного судебного решения.

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