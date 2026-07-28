  1. В Украине

В Украине работает лишь каждый шестой: почему 3 млн людей с инвалидностью остаются вне рынка труда

17:11, 28 июля 2026 119
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине из примерно 3 миллионов людей с инвалидностью трудоустроены лишь 420 тысяч.
В Украине работает лишь каждый шестой: почему 3 млн людей с инвалидностью остаются вне рынка труда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине проживает около 3 миллионов людей с инвалидностью, однако официально трудоустроены лишь 420 тысяч человек. Таким образом, уровень занятости составляет чуть более 16%. Для сравнения: в странах Европейского Союза этот показатель превышает 50%.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации Управления инспекционной деятельности в Житомирской области, такая ситуация требует комплексных изменений как в законодательстве, так и в отношении общества и работодателей к трудоустройству людей с инвалидностью.

Какие изменения ввёл новый закон

С 1 января 2026 года вступил в силу Закон Украины № 4219-IX, который предусматривает ряд нововведений.

В частности, документ распространяет 4-процентную квоту на трудоустройство людей с инвалидностью на все сферы, включая государственные органы.

Также закон меняет подход к оценке трудоспособности. Вместо акцента на ограничениях будут определяться только те виды работ, которые могут представлять угрозу для здоровья или безопасности человека.

Кроме того, вводится социальное сопровождение людей с инвалидностью на рабочем месте. Государство будет финансировать меры по адаптации рабочей среды и коллектива.

Работодателям предложили новый механизм выполнения квоты

Одним из ключевых изменений стала отмена административных штрафов за невыполнение норматива трудоустройства.

В свою очередь, работодатели смогут выбрать один из двух вариантов: трудоустраивать людей с инвалидностью или уплачивать уменьшенный целевой взнос в специальный фонд.

Средства этого фонда будут направляться на финансирование программ поддержки трудоустройства людей с инвалидностью.

Какие еще нормы предусматривает закон

По данным Инспекции труда, новое законодательство также содержит ряд дополнительных механизмов поддержки.

В частности, предусмотрен льготный расчет квоты: один работник с инвалидностью I группы будет засчитываться как двое.

Также работодатели могут получать компенсацию в случае снижения производительности работника, а государственная поддержка будет расширена для предприятий, создающих рабочие места для людей с инвалидностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина инвалидность трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судья рассмотрел ходатайство, несмотря на заявленный отвод: ВСП решил закрыть дисциплинарное производство

ВСП отменил решение о привлечении судьи Олега Васильева.

Пенсия за деньги: стоит ли покупать стаж и сколько это стоит в 2026 году

Не хватает нескольких месяцев или лет страхового стажа до пенсии, однако закон позволяет официально докупить страховой стаж: кто имеет такое право, сколько это стоит и какой способ выбрать.

ВСП принял решение о командировании судей из Донецкой области в суды Харькова и Полтавы

ВСП решил командировать четырех судей из Донецкой области и продлил командирование еще одной судьи на год.

Верховный Суд объяснил, может ли наследник требовать землю, которую уже передали другому собственнику

Истец ссылалась на судебное решение, согласно которому её матери должны были выделить землю, однако участок впоследствии оказался в собственности другого лица: ВС обязал пересмотреть дело.

ВСП поддержал кандидатуру Валерия Сопильняка в Одесский апелляционный суд несмотря на замечания по имущественным вопросам

ВСП поддержал назначение Валерия Сопильняка судьей Одесского апелляционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]