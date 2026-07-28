В Украине работает лишь каждый шестой: почему 3 млн людей с инвалидностью остаются вне рынка труда

В Украине из примерно 3 миллионов людей с инвалидностью трудоустроены лишь 420 тысяч.

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В Украине проживает около 3 миллионов людей с инвалидностью, однако официально трудоустроены лишь 420 тысяч человек. Таким образом, уровень занятости составляет чуть более 16%. Для сравнения: в странах Европейского Союза этот показатель превышает 50%.

По информации Управления инспекционной деятельности в Житомирской области, такая ситуация требует комплексных изменений как в законодательстве, так и в отношении общества и работодателей к трудоустройству людей с инвалидностью.

Какие изменения ввёл новый закон

С 1 января 2026 года вступил в силу Закон Украины № 4219-IX, который предусматривает ряд нововведений.

В частности, документ распространяет 4-процентную квоту на трудоустройство людей с инвалидностью на все сферы, включая государственные органы.

Также закон меняет подход к оценке трудоспособности. Вместо акцента на ограничениях будут определяться только те виды работ, которые могут представлять угрозу для здоровья или безопасности человека.

Кроме того, вводится социальное сопровождение людей с инвалидностью на рабочем месте. Государство будет финансировать меры по адаптации рабочей среды и коллектива.

Работодателям предложили новый механизм выполнения квоты

Одним из ключевых изменений стала отмена административных штрафов за невыполнение норматива трудоустройства.

В свою очередь, работодатели смогут выбрать один из двух вариантов: трудоустраивать людей с инвалидностью или уплачивать уменьшенный целевой взнос в специальный фонд.

Средства этого фонда будут направляться на финансирование программ поддержки трудоустройства людей с инвалидностью.

Какие еще нормы предусматривает закон

По данным Инспекции труда, новое законодательство также содержит ряд дополнительных механизмов поддержки.

В частности, предусмотрен льготный расчет квоты: один работник с инвалидностью I группы будет засчитываться как двое.

Также работодатели могут получать компенсацию в случае снижения производительности работника, а государственная поддержка будет расширена для предприятий, создающих рабочие места для людей с инвалидностью.

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