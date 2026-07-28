Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Белом доме

Одной из главных тем обсуждения должна стать военная помощь Украине.

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Президент США Дональд Трамп встретил Президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме накануне похорон американского сенатора Линдси Грэма, который был одним из самых активных сторонников поддержки Украины в Вашингтоне.

Как сообщает Reuters, ожидается, что переговоры между Трампом и Зеленским пройдут в закрытом формате без присутствия журналистов.

Одной из главных тем обсуждения должна стать военная помощь Украине. Зеленский планирует поднять вопрос о поставках дополнительных средств противовоздушной обороны, в частности систем, необходимых для защиты городов от российских ракетных атак.

Также стороны могут обсудить договоренности по беспилотникам и возможность производства Украиной ракет-перехватчиков для систем Patriot.

После встречи в Белом доме украинский Президент должен посетить Капитолий, где запланированы переговоры с сенаторами США.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала короткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в апреле 2025 года в базилике Святого Петра. Об этом глава государства рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер, часть которого Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.