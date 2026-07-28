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Украинцы в США могут остаться без права на трудоустройство: кого касаются изменения

17:29, 28 июля 2026 99
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Текущий срок действия программы TPS, которая дает более 100 тысяч украинцев, легальные основания для пребывания в США, истекает 19 октября.
Украинцы в США могут остаться без права на трудоустройство: кого касаются изменения
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Украинцы, которые находятся в США со статусом временной защиты (TPS), могли потерять право на официальное трудоустройство еще с 22 июля. Однако Федеральный окружной суд штата Массачусетс временно приостановил действие этого решения, а окончательный вердикт ожидается до 5 августа.

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Как сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, изменения стали следствием принятия законодательной инициативы президента США Дональда Трампа One Big Beautiful Bill Act, которая сократила срок действия разрешений на работу (EAD) для обладателей статуса TPS.

По словам Чалого, без вмешательства суда сотни тысяч человек, пользующихся программой временной защиты, могли лишиться права работать в США уже с 22 июля.

В то же время он раскритиковал уровень поддержки украинских беженцев, заявив, что им не удалось достаточно консолидироваться для защиты своих интересов, а украинские власти, по его словам, практически не занимаются этой проблемой.

В настоящее время статус TPS, который дает законные основания для пребывания в США более чем 100 тысячам граждан Украины, действует до 19 октября 2026 года.

Согласно американскому законодательству, Министерство внутренней безопасности США (DHS) должно принять решение о продлении программы не позднее чем за 60 дней до окончания срока ее действия — ориентировочно до 20 августа.

Если ведомство не примет решение в установленный срок, действие статуса TPS будет автоматически продлено еще на шесть месяцев. В случае положительного решения DHS программа может быть продлена на 12 или 18 месяцев.

Также украинцам, которые оформляют статус временной защиты, необходимо учитывать стоимость документов. Первичное заявление на получение TPS стоит 510 долларов, а оформление разрешения на работу (EAD) — 1030 долларов, хотя для отдельных категорий заявителей предусмотрена льготная ставка в 560 долларов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер чешского политического движения SPD Томио Окамура заявил, что Чехия якобы ведет переговоры в рамках Евросоюза о возможном прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Для реализации такой инициативы, по его словам, необходима поддержка других государств ЕС.

Окамура также заявил, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. Среди аргументов он назвал то, что часть граждан Украины якобы регулярно ездит домой «в отпуск».

Прекращение действия временной защиты он связывает прежде всего с завершением войны в Украине. Политик считает, что после окончания боевых действий этот механизм потеряет актуальность, а украинцы должны будут либо вернуться домой, либо оформлять стандартные разрешения на проживание в Чехии.

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США беженец война

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