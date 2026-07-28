Судья рассмотрел ходатайство, несмотря на заявленный отвод: ВСП решил закрыть дисциплинарное производство

ВСП отменил решение о привлечении судьи Олега Васильева.

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ВСП решил отменить решение Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 6 мая 2026 года о привлечении судьи Олега Васильева к дисциплинарной ответственности.

Суть дисциплинарной жалобы

Жалобщик указал на ряд эпизодов во время рассмотрения дела № 904/4870/24. В частности, на подготовительных заседаниях 19 декабря 2024 года и 14 января 2025 года судья, по мнению жалобщика, демонстрировал пренебрежение процессуальным законодательством. В ответ на ходатайства сторон он, в частности, заявлял, что «не относится к формалистам» и что кодекс содержит противоречия, поэтому сторонам следует предоставлять возможность подавать все доказательства без формальных ограничений.

Отдельно жалобщик обратил внимание на затягивание рассмотрения заявления об исправлении описок в определении от 20 января 2025 года (более 72 дней на момент подачи жалобы), а также на ненадлежащую оценку доводов ответчика в мотивировочной части решения от 20 февраля 2025 года, в частности относительно уменьшения размера штрафа.

Ключевым эпизодом стала ситуация с заявлением об отводе. 14 января 2025 года представитель ответчика устно заявил отвод судье в связи с сомнениями в его беспристрастности. Судья настоял на письменной форме и объявил перерыв. Однако в тот же день, несмотря на заявленный отвод, он рассмотрел и отклонил ходатайство ответчика о коллегиальном рассмотрении дела (определение от 14 января 2025 года). Определение было создано и подписано уже 15 января 2025 года.

Жалобщик подчеркивал, что судья не имел права решать какие-либо процессуальные вопросы до рассмотрения заявления об отводе, ссылаясь на практику Верховного Суда.

Выводы Дисциплинарной палаты

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело только в отношении обстоятельств рассмотрения отвода. Она установила, что судья не выяснил содержание устного заявления об отводе, фактически ограничил представителя ответчика в его оглашении и сразу потребовал письменную форму. При этом после судебного заседания он вынес определение по другому процессуальному вопросу — об отказе в коллегиальном рассмотрении.

Палата подчеркнула: даже если впоследствии отвод был признан необоснованным, нарушение процедуры его рассмотрения само по себе подрывает доверие к суду. Институт отвода направлен на надлежащее разрешение спора о беспристрастности судьи, а не только на его фактическое отстранение. Нарушение порядка рассмотрения, в частности разрешение иных вопросов до рассмотрения отвода, может дополнительно укреплять у участников процесса и сторонних наблюдателей убеждение в необъективности судьи.

По совокупности обстоятельств — ограничение возможности устно заявить отвод и разрешение ходатайства о коллегиальном рассмотрении до рассмотрения отвода — действия судьи образуют состав дисциплинарного проступка, предусмотренного подпунктом «д» пункта 1 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (нарушение правил относительно отвода).

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь к дисциплинарной ответственности судью Хозяйственного суда Днепропетровской области Олега Васильева и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Решение ВСП

ВСП, заслушав дисциплинарного инспектора, судью Олега Васильева, адвоката Викторию Малиновскую (представителя жалобщика), пришел к выводу, что действия судьи не повлияли на результат рассмотрения судебного дела, и решил отменить решение Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 6 мая 2026 года о привлечении судьи к ответственности и закрыть дисциплинарное производство.

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