Пенсия за деньги: стоит ли покупать стаж и сколько это стоит в 2026 году

Не хватает нескольких месяцев или лет страхового стажа до пенсии, однако закон позволяет официально докупить страховой стаж: кто имеет такое право, сколько это стоит и какой способ выбрать.

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Право на пенсию в солидарной системе Украины не является автоматическим — оно жестко обусловлено продолжительностью приобретенного страхового стажа. Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж — это не просто период работы, а срок, за который ежемесячно уплачивались страховые взносы. В страховой стаж засчитываются только те месяцы, за которые уплачен ЕСВ не менее минимального страхового взноса. Минимальный страховой взнос, в свою очередь — это сумма ЕСВ, которая рассчитывается как 22% от минимальной заработной платы и подлежит ежемесячной уплате.

С 2018 года в Украине действует поэтапное повышение требований к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет. Если в 2018 году для назначения пенсии было достаточно 25 лет страхового стажа, то ежегодно это требование увеличивается на один год. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь как минимум 33 года страхового стажа, в 2027 году — 34 года, а начиная с 2028 года — 35 лет.

Для граждан, которым не хватает необходимых месяцев или лет стажа, законодательство предусматривает механизм добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, который в быту часто называют «докупкой стажа».

На самом деле речь идет не о покупке пенсии, а о заключении договора с государством и уплате единого социального взноса за определенный период. Такая процедура имеет четкие законодательные требования, разные виды договоров, собственный порядок расчета взносов и требует взаимодействия сразу с двумя государственными органами — Пенсионным фондом Украины и Государственной налоговой службой.

Почему возникает потребность «покупать» стаж

Потребность в добровольной уплате страховых взносов возникла из-за пенсионной реформы, которая с 2018 года постепенно повышает требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет. Ежегодно необходимый минимальный стаж увеличивается на один год.

Для тех, кто не выполняет требования по стажу, закон предусматривает более поздний выход на пенсию. Так, в 2026 году лица со страховым стажем от 23 до 33 лет смогут выйти на пенсию только после достижения 63 лет, а при наличии от 15 до 23 лет стажа — только в 65 лет.

Именно поэтому механизм добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования для многих становится способом не ждать дополнительные три или пять лет до назначения пенсии. Уплатив взносы за недостающий период страхового стажа, человек может выполнить требования закона и получить право на пенсию сразу после достижения 60-летнего возраста.

Два формата добровольного участия

Закон предусматривает два разных механизма докупки стажа, которые администрируются разными органами.

Упрощенный механизм через Пенсионный фонд Украины. Этот вариант ориентирован на будущее или на текущую поддержку стажа. Особенность этого механизма заключается в том, что человек самостоятельно определяет сумму и периодичность уплаты взносов.

В то же время закон устанавливает важное ограничение: уплаченные средства засчитываются только за тот месяц, в котором они фактически поступили на счет.

Поэтому докупить страховой стаж за предыдущие годы через Пенсионный фонд невозможно. Такой вариант прежде всего подходит гражданам, которые временно не работают официально, работают за границей, являются самозанятыми или желают добровольно уплачивать дополнительные взносы, чтобы обеспечить необходимый страховой стаж и повысить размер будущей пенсии.

Через Государственную налоговую службу можно докупить стаж за прошлые годы. Такой механизм добровольного участия позволяет компенсировать отсутствующий страховой стаж за прошлые периоды, если человек определенное время не был официально трудоустроен или не уплачивал ЕСВ.

Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования с налоговым органом.

После этого лицо может единовременно уплатить единый социальный взнос за предыдущие периоды, начиная с 1 января 2004 года, когда у него отсутствовал страховой стаж. Такой механизм прежде всего актуален для граждан, которым не хватает нескольких месяцев или лет страхового стажа для назначения пенсии в 60 лет и которые не хотят ждать до 63 или 65 лет.

В отличие от добровольных взносов через портал Пенсионного фонда, этот способ дает возможность закрыть уже имеющиеся пробелы в страховом стаже, а не накапливать его только на будущее.

Цена страхового стажа: во сколько обойдется дополнительный год к пенсии

Цена стажа напрямую привязана к минимальному страховому взносу, который составляет 22% от минимальной заработной платы на соответствующий месяц.

Если лицо уплачивает взносы за текущий период через Пенсионный фонд Украины, достаточно ежемесячно перечислять не менее минимального страхового взноса. Минимальный страховой взнос рассчитывается как 22% от минимальной заработной платы, установленной на соответствующий месяц. Именно при условии уплаты не менее этой суммы в страховой стаж будет засчитан полный календарный месяц.

Другая ситуация — когда нужно докупить стаж за прошлые годы: закон предусматривает значительно более дорогую формулу расчета. За каждый месяц прошлого периода необходимо уплатить двойную сумму минимального единого социального взноса, действующего на дату заключения договора.

В 2026 году это 3 804,68 грн за каждый месяц. Например, если лицу не хватает двух лет страхового стажа (то есть 24 месяца), единовременный платеж составит 91 312,32 грн, а за три года — 136 968,48 грн.

Поэтому перед заключением договора целесообразно просчитать экономическую целесообразность такого шага: иногда дешевле докупить несколько месяцев стажа, чем ждать выхода на пенсию еще три или пять лет.

Кто не сможет докупить страховой стаж

Не каждый может просто прийти и купить стаж. Существуют некоторые законодательные барьеры, которые необходимо учитывать перед заключением договора.

Добровольное участие возможно только после достижения 16-летнего возраста. Именно с этого возраста лицо может заключить договор о добровольной уплате единого взноса.

Пенсионеры не могут воспользоваться этим механизмом. Если пенсия уже назначена, заключить договор о добровольном участии для докупки страхового стажа закон не позволяет.

Нельзя докупить периоды, когда лицо уже было застрахованным. То есть, если человек официально работал, но работодатель не уплачивал единый взнос, такие периоды не компенсируются путем добровольной уплаты. В подобных случаях необходимо требовать зачисления стажа через работодателя или защищать свои права в суде.

Докупить можно только периоды начиная с 1 января 2004 года. Именно с этой даты в Украине внедрена система страхового стажа и персонифицированного учета уплаты единого взноса.

Если лицо передумало или договор был прекращен из-за нарушения его условий, в частности, несвоевременной уплаты взносов, уже перечисленные средства возврату не подлежат.

Проблема неполного месяца

Отдельная категория — лица, которые работали на неполную ставку или увольнялись в середине месяца. Если взнос за такой месяц был меньше минимального, стаж рассчитывается в днях, а не в месяцах.

Такие лица могут сделать доплату до минимального взноса за неполные месяцы работы в прошлом. Это значительно выгоднее, чем докупать месяц как полностью отсутствующий период по договору об однократном добровольном участии, так как лицо уплачивает только разницу между фактически уплаченным и минимальным страховым взносом, а не двойную сумму минимального взноса.

Перед подписанием договора стоит получить справку формы ОК-5 через портал ПФУ. Она покажет реальную картину стажа и позволит точно определить, скольких месяцев не хватает. Страховой стаж используется исключительно для назначения пенсионных выплат и других видов социальной защиты.

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