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Детей массово вербуют через соцсети — Рада готовит новые правила для TikTok, Telegram и Instagram

17:38, 28 июля 2026 81
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Через социальные сети и популярные онлайн-игры детей всё чаще пытаются вовлечь в противоправную деятельность.
Детей массово вербуют через соцсети — Рада готовит новые правила для TikTok, Telegram и Instagram
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В Украине уже зафиксировано более 300 случаев вербовки детей через интернет. В Верховной Раде заявляют о необходимости как можно скорее разработать комплексные законодательные решения, которые должны усилить защиту несовершеннолетних в цифровой среде и предотвратить их вовлечение в противоправную деятельность.

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Более 300 случаев вербовки детей

В парламенте сообщили, что в Украине стремительно растет количество попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через интернет.

По имеющимся данным, уже зафиксировано 325 случаев такого вербовки. Детей пытаются втянуть в противоправную деятельность через TikTok, Instagram, Telegram, а также популярные онлайн-игры, в частности Roblox. Самому младшему ребенку из зафиксированных случаев — 11 лет.

В Верховной Раде подчеркивают, что такая статистика свидетельствует о серьезном уровне угрозы и требует законодательного реагирования.

Проблема не ограничивается только вербовкой

В парламенте отмечают, что риски для детей в цифровом пространстве не ограничиваются только попытками вербовки.

Длительное пребывание в неконтролируемой онлайн-среде может приводить к интернет-зависимости, ухудшению физического здоровья, депрессивным состояниям, психологическому истощению, а также отчуждению детей от реальной жизни и учебы.

Европейский опыт

Специалисты Исследовательской службы Верховной Рады проанализировали законодательство европейских стран в области безопасности детей в интернете.

По результатам анализа сделан вывод, что Украине необходим комплексный подход к решению этой проблемы.

Отмечается, что в большинстве европейских государств уже действуют или разрабатываются ограничения на пользование социальными сетями детьми до 15–16 лет. В то же время в Украине также продолжается подготовка соответствующих решений.

Какой подход предлагают

В Верховной Раде считают, что эффективная защита детей в цифровой среде возможна только при условии распределения ответственности между всеми участниками.

В частности, родители должны выполнять воспитательную функцию, государство — обеспечивать правовую защиту, а социальные сети и онлайн-платформы — отвечать за технологические механизмы безопасности.

В парламенте также выразили надежду, что будущая законодательная инициатива по цифровой защите детей получит поддержку представителей всех фракций и депутатских групп, особенно в условиях военного положения.

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