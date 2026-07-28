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Добровольное прекращение деятельности общественного объединения: главные особенности

17:49, 28 июля 2026 79
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Решение о самороспуске общественного объединения принимается в порядке, установленном уставом этого объединения.
Добровольное прекращение деятельности общественного объединения: главные особенности
Фото: justice-km.gov.ua
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Общественное объединение со статусом юридического лица имеет право в любое время принять решение о прекращении своей деятельности (самороспуске). Об этом сообщило Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста.

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Прекращение деятельности общественного объединения включает:

  • прекращение внутриорганизационной деятельности общественного объединения;
  • прекращение общественного объединения как юридического лица.

Решение о самороспуске общественного объединения принимается в порядке, установленном уставом этого объединения.

Высший орган управления, принявший решение о самороспуске общественного объединения, создает ликвидационную комиссию или поручает руководящему органу осуществлять полномочия ликвидационной комиссии для проведения прекращения общественного объединения как юридического лица, а также принимает решение об использовании денежных средств и имущества общественного объединения после его ликвидации в соответствии с уставом.

Прекращение деятельности общественного объединения осуществляется в порядке, определенном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (далее – Закон), и включает поэтапное проведение государственной регистрации.

На 1-м этапе проводится государственная регистрация решения о прекращении юридического лица, принятого его участниками или соответствующим органом юридического лица.

Для этого государственному регистратору подается экземпляр оригинала (нотариально удостоверенная копия) решения участников юридического лица или соответствующего органа юридического лица; экземпляр оригинала (нотариально удостоверенная копия) документа, которым утвержден персональный состав комиссии по прекращению (комиссии по реорганизации, ликвидационной комиссии) либо ликвидатора, управляющего прекращением, регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков (или сведения о серии и номере паспорта — для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по серии и номеру паспорта), срок предъявления кредиторами своих требований — в случае отсутствия указанных сведений в решении участников юридического лица или соответствующего органа юридического лица (часть одиннадцатая статьи 17 Закона).

Общественное объединение в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о прекращении письменно уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию.

Срок предъявления кредиторами своих требований к юридическому лицу, которое прекращается, не может составлять менее 2 и более 6 месяцев со дня обнародования сообщения о решении о прекращении юридического лица.

2-м этапом является государственная регистрация прекращения юридического лица в результате его ликвидации на основании решения о прекращении юридического лица, принятого участниками юридического лица или соответствующим органом юридического лица, после завершения процедуры прекращения, но не ранее окончания срока предъявления требований кредиторами.

Для этого государственному регистратору подаются документы, определенные частью четырнадцатой статьи 17 Закона:

  • заявление о государственной регистрации прекращения юридического лица в результате его ликвидации;
  • справка архивного учреждения о принятии документов, которые в соответствии с законом подлежат долговременному хранению.

Общественное объединение считается прекратившимся со дня внесения в Единый государственный реестр записи о его прекращении.

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