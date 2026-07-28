Без этого автомобиль не зарегистрируют: МВД напомнило, что нужно сделать после покупки транспортного средства за рубежом
После приобретения подержанного автомобиля за рубежом его необходимо пройти процедуру первой государственной регистрации в Украине. Для этого владельцу нужно подготовить пакет документов, пройти экспертизу и обратиться в сервисный центр МВД. О порядке регистрации напомнили в Главном сервисном центре МВД.
Какие документы необходимо подготовить
Для первой государственной регистрации автомобиля необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- документы на транспортное средство;
- сертификат соответствия.
Экспертная экспертиза автомобиля
Следующим этапом является проведение экспертной экспертизы.
Специалисты Экспертной службы МВД проверяют идентификационные номера транспортного средства и документы на него, чтобы подтвердить их подлинность и выявить возможные признаки подделки или внесения изменений.
Государственная регистрация
По завершении проверки администратор сервисного центра МВД проводит государственную регистрацию транспортного средства.
По результатам владелец получает свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки.
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