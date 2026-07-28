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Без этого автомобиль не зарегистрируют: МВД напомнило, что нужно сделать после покупки транспортного средства за рубежом

18:05, 28 июля 2026 49
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Для постановки автомобиля на учет необходимо пройти экспертную проверку, предоставить сертификат соответствия и получить украинские номерные знаки.
Без этого автомобиль не зарегистрируют: МВД напомнило, что нужно сделать после покупки транспортного средства за рубежом
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После приобретения подержанного автомобиля за рубежом его необходимо пройти процедуру первой государственной регистрации в Украине. Для этого владельцу нужно подготовить пакет документов, пройти экспертизу и обратиться в сервисный центр МВД. О порядке регистрации напомнили в Главном сервисном центре МВД.

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Какие документы необходимо подготовить

Для первой государственной регистрации автомобиля необходимо иметь:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • документы на транспортное средство;
  • сертификат соответствия.

Экспертная экспертиза автомобиля

Следующим этапом является проведение экспертной экспертизы.

Специалисты Экспертной службы МВД проверяют идентификационные номера транспортного средства и документы на него, чтобы подтвердить их подлинность и выявить возможные признаки подделки или внесения изменений.

Государственная регистрация

По завершении проверки администратор сервисного центра МВД проводит государственную регистрацию транспортного средства.

По результатам владелец получает свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки.

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