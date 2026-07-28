Жалоба одного работника может привести к проверке всего коллектива: Верховный Суд о полномочиях Гоструда

Инспекторы Гоструда могут исследовать трудовые отношения других работников, если это необходимо для проверки фактов, изложенных в жалобе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд сформулировал важный правовой вывод относительно пределов полномочий инспекторов Гоструда при проведении внеплановых проверок, инициированных обращением работника. Суд отметил, что если предметом проверки является соблюдение трудового законодательства, в частности относительно неоформленных трудовых отношений, выплаты заработной платы или законности приостановления трудовых договоров, инспекторы не ограничиваются проверкой документов либо обстоятельств только в отношении работника, подавшего жалобу. Они могут исследовать документы и фактические обстоятельства в отношении других лиц, выполняющих работу у работодателя, если это необходимо для проверки предмета контроля.

Кроме того, Кассационный административный суд подчеркнул, что суды не должны отменять предписания Гоструда лишь по формальным основаниям, не исследовав по существу обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нарушении трудового законодательства, в том числе о скрытых трудовых отношениях, а также существовали ли предусмотренные законом условия для приостановления трудовых договоров в период военного положения.

Обстоятельства дела

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которые признали незаконным предписание Юго-Восточного межрегионального управления Гоструда, и направил дело на новое рассмотрение.

Спор возник после внеплановой проверки физического лица-предпринимателя, которую Гоструд провел на основании обращения работника. Заявитель сообщил, что работал в магазине без надлежащего оформления трудовых отношений и не получил заработную плату.

Во время проверки инспекторы опросили других лиц, выполнявших работу в магазинах предпринимателя, исследовали кадровые документы, зафиксировали в акте проверки нарушения трудового законодательства и выдали предписание об их устранении, в частности относительно неоформленных трудовых отношений и невыплаты заработной платы.

Предприниматель обжаловал предписание в суде. Суды первой и апелляционной инстанций стали на его сторону, исходя из того, что Гоструд якобы вышел за пределы предмета проверки. По их мнению, инспекторы должны были проверять лишь факты, связанные с заявителем, а не исследовать трудовые отношения других лиц либо проводить проверку в другом магазине предпринимателя.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд с такими выводами не согласился.

Суд подчеркнул, что внеплановая проверка должна проводиться в пределах предмета, определенного в приказе и направлении. Вместе с тем это не означает, что инспектор труда ограничен исследованием документов либо обстоятельств только в отношении работника, обратившегося с жалобой. Если предметом проверки являются вопросы неоформленных трудовых отношений, выплаты заработной платы либо законности приостановления трудовых договоров, инспектор вправе исследовать документы и фактические обстоятельства в отношении других лиц, выполняющих работу у работодателя, если это необходимо для установления фактического соблюдения трудового законодательства.

Суд отметил, что такой подход соответствует положениям Конвенции МОТ № 81 об инспекции труда, которая является частью национального законодательства Украины и имеет приоритет в случае коллизии с нормами внутреннего законодательства.

Верховный Суд также отметил, что иное толкование фактически лишило бы инспекторов возможности реагировать на нарушения трудового законодательства, выявленные во время проверки, в отношении других лиц, выполняющих работу у работодателя, что противоречило бы цели государственного надзора и задачам инспекции труда.

Относительно места проведения проверки

Отдельно КАС ВС обратил внимание на место проведения проверки. Суд указал, что инспекторы должны осуществлять контроль там, где фактически выполняется работа. Закон не ограничивает проведение внепланового мероприятия только адресом, указанным в обращении работника. Если в направлении определено несколько мест осуществления деятельности работодателя, проверка может охватывать все эти объекты.

Какие обстоятельства не исследовали суды

Вместе с тем Верховный Суд подчеркнул, что суды предыдущих инстанций фактически не исследовали ключевые доказательства по делу. В частности, они не дали оценки объяснениям лиц, которых инспекторы выявили во время проверки, не проверили, состояли ли эти лица в трудовых отношениях с предпринимателем либо с другими субъектами хозяйствования, не выяснили обстоятельства уплаты за них ЕСВ, НДФЛ и военного сбора, а также не исследовали обстоятельства, которые могли свидетельствовать о скрытых трудовых отношениях.

Кроме того, суды не исследовали, существовали ли предусмотренные статьей 13 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» условия для приостановления действия трудовых договоров и не использовался ли этот механизм вместо оформления простоя.

Верховный Суд подчеркнул, что приостановление трудового договора является исключительной мерой и возможно лишь тогда, когда вследствие вооруженной агрессии работодатель не может предоставить работу, а работник — выполнять свои трудовые обязанности. Такой механизм не может использоваться в качестве замены простою.

Почему Верховный Суд отменил решения

Также Верховный Суд не согласился с доводом истца о том, что предписание является незаконным лишь потому, что его подписал один инспектор. Суд отметил, что закон предусматривает подписание предписания должностным лицом, проводившим проверку, поэтому отсутствие подписей всех инспекторов само по себе не свидетельствует о противоправности такого предписания.

Отдельно Верховный Суд по делу № 420/33487/24 обратил внимание, что формальные нарушения процедуры проверки сами по себе не являются достаточным основанием для отмены ее результатов, если суд не проверил, действительно ли имело место нарушение трудового законодательства. В данном деле суды предыдущих инстанций, сосредоточившись преимущественно на процедурных вопросах, не исследовали по существу установленные во время проверки обстоятельства, вследствие чего преждевременно пришли к выводу о незаконности предписания.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Верховный Суд частично ее удовлетворил, отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Во время нового рассмотрения суд должен установить фактическое содержание правоотношений между предпринимателем и лицами, которых инспекторы выявили во время проверки, проверить доводы сторон относительно скрытого трудоустройства, выяснить, выполняли ли функции работодателя другие субъекты хозяйствования, при необходимости истребовать информацию об уплате налогов и ЕСВ в отношении конкретных лиц, а также исследовать, существовали ли предусмотренные законом условия для приостановления трудовых договоров и имелись ли основания для вынесения предписания Гоструда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.