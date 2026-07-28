Будут ли строить парковку на Пейзажной аллее, — КГГА ответила на петицию

КГГА поддержала петицию о сохранении Пейзажной аллеи, но разъяснила ситуацию со строительством парковки.

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Киевская городская государственная администрация поддержала электронную петицию с призывом не строить парковку на Пейзажной аллее в целях сохранения объектов культурного наследия. В то же время в КГГА заявили, что градостроительные условия и проектная документация на строительство по указанному адресу пока не выдавались и не согласовывались.

Петиция против строительства паркинга

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в июне на сайте Киевской городской государственной администрации была зарегистрирована петиция №14332 с призывом отказаться от строительства паркинга на Пейзажной аллее и рассмотреть альтернативные варианты благоустройства зеленой зоны.

Авторы обращения отмечали, что Киевский городской совет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка площадью 4 гектара на нижней террасе Пейзажной аллеи под строительство. По их мнению, это противоречит природоохранным и памятникоохранным ограничениям.

В петиции подчеркивалось, что на этой территории расположен археологический памятник «Старокиевская гора», часть участка входит в буферную охранную зону ЮНЕСКО, а сама территория является составной частью зеленой зоны «Пейзажная аллея», площадь которой, по мнению авторов, не должна уменьшаться из-за застройки.

Какие альтернативы предлагали авторы

Инициаторы петиции предложили разместить парковку на других участках, в частности на месте недостроенного корпуса университета имени Ивана Карпенко-Карого или в ходе реконструкции Львовской площади с обустройством подземных парковочных мест.

Также они отмечали, что увеличение количества парковочных мест в центре города может стимулировать дальнейшее использование автомобилей, а не снизить транспортную нагрузку.

Среди требований петиции было возвращение земельному участку в Киеновском переулке, 12–14 целевого назначения «для эксплуатации и обслуживания зеленых насаждений», а также недопущение принятия решений о застройке этой территории.

Что ответила КГГА

После того как петиция набрала необходимое количество голосов, Киевская городская государственная администрация предоставила официальный ответ.

В КГГА сообщили, что Департамент градостроительства и архитектуры не выдавал градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта по адресу Киеновский переулок, 12–14. Также в департамент не поступала проектная документация по строительству.

Кроме того, по данным Городского земельного кадастра, земельный участок по этому адресу не числится и не зарегистрирован.

Какое решение принял Киевсовет

В ответе также указано, что решением Киевского городского совета от 18 июня 2026 года земельный участок площадью 4,0680 гектара в Киеновском переулке, 13–21 передан в постоянное пользование коммунальному объединению «Киевзеленстрой» для обслуживания и эксплуатации парка.

В настоящее время предприятие осуществляет организационно-правовые меры по изменению категории данного земельного участка с земель жилой и общественной застройки на земли рекреационного назначения. После внесения соответствующих изменений в Государственный земельный кадастр планируется оформление права постоянного пользования.

Также «Киевзеленстрой» оформляет право постоянного пользования соседним земельным участком, целевое назначение которого — использование в качестве зеленых насаждений общего пользования.

В то же время в КГГА отметили, что никаких действий по оформлению права постоянного пользования земельным участком по адресу Кияновский переулок, 12–14 предприятие не предпринимает.

Что известно о проекте паркинга

В городской администрации сообщили, что Институт генерального плана Киева разработал проект детального плана территории по Кияновскому переулку.

По информации разработчиков, территория, где предлагается разместить парковку двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия, претерпела значительные изменения рельефа еще во время строительства Пейзажной аллеи и инженерных сооружений.

Также отмечается, что со времен Советского Союза на этой территории располагались самовольно построенные гаражи, которые в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, а сам участок завален мусором.

В КГГА считают, что она уже освоена, не относится к парковым зонам, не требует сноса ценных зеленых насаждений и расположена более чем в 50 метрах от ближайшей жилой застройки.

Аргументы в пользу строительства

В ответе отмечается, что в районе наблюдается критический дефицит парковочных мест, из-за чего возникает хаотичная парковка возле административных, медицинских, образовательных и других учреждений.

Кроме того, в этой части города отсутствуют крупные общественные парковки и современные укрытия, которые соответствовали бы действующим нормативам, в частности в отношении противорадиационной защиты.

По мнению разработчиков детального плана территории, размещение паркинга двойного назначения позволит одновременно обеспечить жителей и посетителей укрытием, создать парковочные места, укрепить склон и провести благоустройство территории.

Что было отмечено в отношении охраны культурного наследия

В КГГА подчеркнули, что территория проектирования частично охватывает четыре объекта культурного наследия — три памятника археологии и один памятник ландшафта.

В то же время отмечено, что земельный участок с кадастровым номером 8000000000:91:157:0004 не входит в территорию памятника археологии «Многослойное поселение на Старокиевской горе».

Также в ответе указано, что законодательство не устанавливает полного запрета на новое строительство на территории археологических памятников. Земляные работы могут проводиться при условии предварительного проведения археологических исследований и получения необходимых разрешений.

При этом Департамент охраны культурного наследия сообщил, что проектная документация по архитектурным преобразованиям по адресу Киеновский переулок, 12–14 не согласовывалась, а разрешения на выполнение работ не выдавались.

Каким был окончательный ответ

По итогам рассмотрения электронной петиции мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поддерживает обращение в части сохранения существующих объектов культурного наследия.

В КГГА отметили, что в рамках полномочий, определенных законом, в дальнейшем будут принимать соответствующие меры для их сохранения.

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