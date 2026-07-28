  1. В Украине

Будут ли строить парковку на Пейзажной аллее, — КГГА ответила на петицию

19:20, 28 июля 2026 73
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КГГА поддержала петицию о сохранении Пейзажной аллеи, но разъяснила ситуацию со строительством парковки.
Будут ли строить парковку на Пейзажной аллее, — КГГА ответила на петицию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская государственная администрация поддержала электронную петицию с призывом не строить парковку на Пейзажной аллее в целях сохранения объектов культурного наследия. В то же время в КГГА заявили, что градостроительные условия и проектная документация на строительство по указанному адресу пока не выдавались и не согласовывались.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Петиция против строительства паркинга

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в июне на сайте Киевской городской государственной администрации была зарегистрирована петиция №14332 с призывом отказаться от строительства паркинга на Пейзажной аллее и рассмотреть альтернативные варианты благоустройства зеленой зоны.

Авторы обращения отмечали, что Киевский городской совет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка площадью 4 гектара на нижней террасе Пейзажной аллеи под строительство. По их мнению, это противоречит природоохранным и памятникоохранным ограничениям.

В петиции подчеркивалось, что на этой территории расположен археологический памятник «Старокиевская гора», часть участка входит в буферную охранную зону ЮНЕСКО, а сама территория является составной частью зеленой зоны «Пейзажная аллея», площадь которой, по мнению авторов, не должна уменьшаться из-за застройки.

Какие альтернативы предлагали авторы

Инициаторы петиции предложили разместить парковку на других участках, в частности на месте недостроенного корпуса университета имени Ивана Карпенко-Карого или в ходе реконструкции Львовской площади с обустройством подземных парковочных мест.

Также они отмечали, что увеличение количества парковочных мест в центре города может стимулировать дальнейшее использование автомобилей, а не снизить транспортную нагрузку.

Среди требований петиции было возвращение земельному участку в Киеновском переулке, 12–14 целевого назначения «для эксплуатации и обслуживания зеленых насаждений», а также недопущение принятия решений о застройке этой территории.

Что ответила КГГА

После того как петиция набрала необходимое количество голосов, Киевская городская государственная администрация предоставила официальный ответ.

В КГГА сообщили, что Департамент градостроительства и архитектуры не выдавал градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта по адресу Киеновский переулок, 12–14. Также в департамент не поступала проектная документация по строительству.

Кроме того, по данным Городского земельного кадастра, земельный участок по этому адресу не числится и не зарегистрирован.

Какое решение принял Киевсовет

В ответе также указано, что решением Киевского городского совета от 18 июня 2026 года земельный участок площадью 4,0680 гектара в Киеновском переулке, 13–21 передан в постоянное пользование коммунальному объединению «Киевзеленстрой» для обслуживания и эксплуатации парка.

В настоящее время предприятие осуществляет организационно-правовые меры по изменению категории данного земельного участка с земель жилой и общественной застройки на земли рекреационного назначения. После внесения соответствующих изменений в Государственный земельный кадастр планируется оформление права постоянного пользования.

Также «Киевзеленстрой» оформляет право постоянного пользования соседним земельным участком, целевое назначение которого — использование в качестве зеленых насаждений общего пользования.

В то же время в КГГА отметили, что никаких действий по оформлению права постоянного пользования земельным участком по адресу Кияновский переулок, 12–14 предприятие не предпринимает.

Что известно о проекте паркинга

В городской администрации сообщили, что Институт генерального плана Киева разработал проект детального плана территории по Кияновскому переулку.

По информации разработчиков, территория, где предлагается разместить парковку двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия, претерпела значительные изменения рельефа еще во время строительства Пейзажной аллеи и инженерных сооружений.

Также отмечается, что со времен Советского Союза на этой территории располагались самовольно построенные гаражи, которые в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, а сам участок завален мусором.

В КГГА считают, что она уже освоена, не относится к парковым зонам, не требует сноса ценных зеленых насаждений и расположена более чем в 50 метрах от ближайшей жилой застройки.

Аргументы в пользу строительства

В ответе отмечается, что в районе наблюдается критический дефицит парковочных мест, из-за чего возникает хаотичная парковка возле административных, медицинских, образовательных и других учреждений.

Кроме того, в этой части города отсутствуют крупные общественные парковки и современные укрытия, которые соответствовали бы действующим нормативам, в частности в отношении противорадиационной защиты.

По мнению разработчиков детального плана территории, размещение паркинга двойного назначения позволит одновременно обеспечить жителей и посетителей укрытием, создать парковочные места, укрепить склон и провести благоустройство территории.

Что было отмечено в отношении охраны культурного наследия

В КГГА подчеркнули, что территория проектирования частично охватывает четыре объекта культурного наследия — три памятника археологии и один памятник ландшафта.

В то же время отмечено, что земельный участок с кадастровым номером 8000000000:91:157:0004 не входит в территорию памятника археологии «Многослойное поселение на Старокиевской горе».

Также в ответе указано, что законодательство не устанавливает полного запрета на новое строительство на территории археологических памятников. Земляные работы могут проводиться при условии предварительного проведения археологических исследований и получения необходимых разрешений.

При этом Департамент охраны культурного наследия сообщил, что проектная документация по архитектурным преобразованиям по адресу Киеновский переулок, 12–14 не согласовывалась, а разрешения на выполнение работ не выдавались.

Каким был окончательный ответ

По итогам рассмотрения электронной петиции мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поддерживает обращение в части сохранения существующих объектов культурного наследия.

В КГГА отметили, что в рамках полномочий, определенных законом, в дальнейшем будут принимать соответствующие меры для их сохранения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА Виталий Кличко петиция

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Антикоррупционная стратегия 2030: от конкурсов в ГБР до цифрового контроля за бронированием военнообязанных

Новые правила отбора руководителей ГБР, изменения в прокуратуре, цифровизация судов, реформа оборонных закупок и автоматизация таможни: именно такие изменения предлагает законопроект 15230-д, который должен стать основой Антикоррупционной стратегии.

Судья рассмотрел ходатайство, несмотря на заявленный отвод: ВСП решил закрыть дисциплинарное производство

ВСП отменил решение о привлечении судьи Олега Васильева.

Пенсия за деньги: стоит ли покупать стаж и сколько это стоит в 2026 году

Не хватает нескольких месяцев или лет страхового стажа до пенсии, однако закон позволяет официально докупить страховой стаж: кто имеет такое право, сколько это стоит и какой способ выбрать.

ВСП принял решение о командировании судей из Донецкой области в суды Харькова и Полтавы

ВСП решил командировать четырех судей из Донецкой области и продлил командирование еще одной судьи на год.

Верховный Суд объяснил, может ли наследник требовать землю, которую уже передали другому собственнику

Истец ссылалась на судебное решение, согласно которому её матери должны были выделить землю, однако участок впоследствии оказался в собственности другого лица: ВС обязал пересмотреть дело.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]